Fonseca: “Devono assumersi le loro responsabilità”, poi il commento su Leao

Il Milan cerca la seconda vittoria consecutiva dopo il derby: mister Paulo Fonseca è stato molto chiaro prima del match con il Lecce.

La parola d’ordine in casa Milan si chiama continuità. Dopo la vittoria nel derby, i ragazzi di Paulo Fonseca vanno a caccia della seconda vittoria di fila per lanciarsi verso i vertici della Serie A. La squadra rossonera proverà a confermare quanto di buono fatto vedere nel match con l’Inter questa sera, in occasione della sfida interna contro il Lecce di Luca Gotti. Prima del calcio d’inizio, come di consueto il pre gara è stato caratterizzato dai commenti di alcuni protagonisti. A pochi minuti dalla gara, tra le file del Milan ha parlato mister Paulo Fonseca.



Le dichiarazioni di Fonseca nel pre gara

Poco prima del fischio d’inizio, mister Paulo Fonseca ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn: “Quello che volevo dire è che la nostra struttura offensiva non è cambiata, delle volte si può fare confusione sulle posizioni dei giocatori. Morata è un giocatore diverso da Reijnders, a volte sembra che abbiamo due attaccanti ma la struttura non cambia. Lecce? Ho detto che mi aspetto una partita totalmente diversa dal derby, dove abbiamo avuto momenti di recupero palla e transizioni. Mi aspetto di giocare di più nella metà campo avversaria e che la squadra sia più paziente. Sarà più difficile cercare quello che vogliamo”.

Su Leao: “Le sue caratteristiche lo portano a giocare più aperto. Lui ha avuto tre situazioni per fare male all’Inter, dobbiamo cercare più Rafa quando gioca largo”.

Sulla questione legata alla fascia da capitano: “Leao è uno dei capitani della squadra, devono assumersi le loro responsabilità. Ruoterò spesso i leader del gruppo nel ruolo di capitano”.