Fonseca, la vittoria non basta: il futuro è segnato, arriva la sentenza in diretta

Il futuro di Fonseca sembra ormai essere segnato, la vittoria ottenuta nel Derby non basta al tecnico e la sentenza arriva in diretta

Il Milan rialza la testa e lo fa nel migliore dei modi, vincendo il derby contro l’Inter dopo un periodo di profonda crisi. Nelle prime quattro giornate di campionato, i rossoneri avevano raccolto solo una vittoria, alimentando le voci su un possibile esonero di Paulo Fonseca. Ma la sfida di due giorni fa ha cambiato le carte in tavola.

La squadra milanista è scesa in campo con coraggio e determinazione, dimostrando una solidità tattica che non si vedeva da tempo. Il derby è stato combattuto fino all’ultimo minuto, ma il Milan ha avuto la meglio grazie a una prova di carattere e a scelte tattiche intelligenti. La vittoria per 2-1 ha rotto una serie negativa di sei incontri senza successi contro i cugini nerazzurri.

Fonseca, sulla graticola da settimane, ha messo in campo una squadra capace di rispondere ai critici, rinviando così la decisione finale della dirigenza rossonera riguardo il suo futuro. Per il momento, i contatti con eventuali successori del tecnico portoghese sono stati sospesi. In cambio però, la dirigenza vuole vedere continuità nei risultati e nelle prestazioni, perché una singola vittoria, per quanto importante, non basta per salvare la panchina.

Il Milan ha dimostrato di avere ancora molto da dire, ma il cammino è ancora lungo e solo il tempo dirà se questa sarà la svolta decisiva della stagione.

Trevisani non convinto dalla prova del Milan: “Alla fine l’eroe cadrà”

Riccardo Trevisani, telecronista ed opinionista sportivo, nel corso della puntata di Fontana di Trevi, ha commentato la partita Inter-Milan: “Il campionato del Milan me lo immaginano con una serie di alti e bassi, alla fine l’eroe – facendo riferimento a Fonseca – cadrà“.

La prova di forza rossonera non sembra aver convinto Trevisani: “Non penso che il Milan abbia risolto tutti i problemi” – dice il telecronista. L’opinione è data sicuramente alla mancata continuità smarrita in questo avvio di stagione ma che i rossoneri cercheranno di trovare, già dalla prossima sfida contro il Lecce.

Le scelte tattiche di Paulo Fonseca nel Derby hanno avuto la meglio sulle critiche ricevute anche dagli addetti ai lavori, con un modulo inedito per i rossoneri e assetto offensivo per schiacciare l’Inter nella propria metà campo. Adesso però, c’è da lavorare duramente per continuare a vincere e recuperare in campionato.