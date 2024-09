Fonseca lo fa di nuovo: esclusione eccellente in Milan-Venezia

Fonseca sta pensando ad un cambio in difesa per la partita contro il Venezia: è possibile un’altra pesante esclusione

Il Milan si riposa in vista della ripresa degli allenamenti prevista per lunedì. Paulo Fonseca ha concesso quattro giorni di riposo ai giocatori rimasti a Milanello, così da ricaricare le pile sia dal punto di vista fisico che mentale.

Una scelta, quella dell’allenatore, che ha fatto storcere un po’ il naso ai tifosi, che negli scorsi anni hanno spesso criticato anche le scelte di Pioli sui giorni di riposo della squadra.

Il portoghese sta lavorando con un gruppo di giocatori molto ristretto a causa dei tanti Nazionali; fra quelli rimasti a Milanello ce n’è uno che Fonseca sta seriamente pensando di schierare dal primo minuto contro il Venezia.

L’indiscrezione è della Gazzetta dello Sport: l’idea è quella di mettere in panchina un altro elemento chiave della formazione rossonera, proprio come accaduto contro la Lazio con le eccellenti esclusioni di Leao e Theo Hernandez.

Milan-Venezia, cambio in difesa: Fonseca ci sta pensando

Il Milan ha un evidente problema in fase difensiva. I sei gol subiti in tre partite sono tantissimi, soprattutto per come sono arrivati. Tutti uguali e con gli stessi errori di sempre.

Una situazione inaccettabile, che Fonseca deve risolvere il prima possibile.

Una delle possibili soluzioni, scrive la rosea, potrebbe essere Matteo Gabbia. L’allenatore, infatti, starebbe pensando ad un cambio di uomini in difesa per provare a cambiare la situazione.

A pagarne le conseguenze potrebbe essere Fikayo Tomori, uno dei senatori della squadra ma anche fra i peggiori in questo inizio di stagione.

L’inglese è in chiara ed evidente difficoltà, anche a causa delle sue caratteristiche, molto più idonee ad uno stile difensivo più vicino a quello di Pioli.

Con Fonseca il principio cambia: in tantissimi stanno facendo fatica ad assimilarlo e lui è uno di questi.

Ecco perché, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe sedersi in panchina nella prossima partita contro il Venezia, prevista a San Siro per il prossimo 14 settembre.

Al suo posto scalpita Gabbia, che finora non ha giocato nemmeno un minuto. Eppure, stiamo parlando di uno dei migliori della scorsa stagione del Milan.

L’italiano giocherebbe in coppia con Pavlovic, protagonista contro la Spagna con la Serbia ieri sera; ha fatto passata una serata complicata anche ad un fenomeno come Lamine Yamal.

Un momento d’oro per lui, ed è pronto a confermarsi di nuovo anche con la maglia del Milan.

Probabilmente, con un partner diverso.