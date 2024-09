Francia-Italia, sorpresa azzurra al Parco dei Principi: deludono i rossoneri

Clamorosa vittoria della Nazionale italiana in Francia e grande reazione d’orgoglio dopo il tonfo arrivato all’ultimo Europeo.

Con una prestazione sontuosa l’Italia debutta alla grande vincendo contro la Francia ed espugnando il Parco dei Principi. Dopo un inizio horror e il vantaggio francese dopo soli 14 secondi la Nazionale azzurra ha reagito ed ha ottenuto tre punti importanti per iniziare bene la Nations League.

Show dei giocatori dell’Inter, a segno con Federico Dimarco e Davide Frattesi, protagonista pure con una traversa. I due, insieme a Bastoni, vincono il ‘derby’ contro i calciatori del Milan della Francia, un piccolo antipasto di quello che vedremo tra circa due settimane. Finisce 3 a 1 e a segno anche il ‘napoletano’ Raspadori, bravo a sfruttare un errore della difesa.

Francia, prestazione insufficiente dei rossoneri

Sconfitta e prova deludente dei giocatori del Milan eccetto per l’incolpevole Maignan, unico sufficiente in un reparto difensivo davvero in difficoltà. Delude ancora Theo che fa qualche sgaloppata ma soffre in fase difensiva e perde il confronto (sebbene si trovano su lati opposti) con il terzino dell’Inter Dimarco, il peggiore è però Fofana, autore di una prova totalmente insufficiente.

Il calciatore è stato sostituito dopo un’ora di gioco ed ha sofferto e non poco lo scontro a centrocampo con i calciatori dell’Italia. Brutta sconfitta per la Francia che dopo il deludente Europeo crolla anche con l’Italia e non accadeva da diverso tempo. Buona prova per l’Italia dove hanno fatto piuttosto bene gli ex rossoneri Gigio Donnarumma e Sandro Tonali.