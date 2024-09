Futuro Theo, il Milan ha deciso: Furlani detta le condizioni per il rinnovo

Tiene banco la situazione contrattuale di Theo Hernandez. In merito, il Milan ha preso una decisone netta: Furlani detta le condizioni.

Nel corso di questi mesi, il Milan e l’entourage di Theo proveranno a trovare un’intesa di massima per gettare giù le basi del rinnovo. La volontà del club rossonero sembra essere molto chiara, ovvero, quella blindare il terzino francese. La società lombarda è intenzionata a fare più di un semplice sforzo economico per soddisfare le esigenze economiche di uno che da anni ormai è tra i pilastri portanti della rosa.

Il Milan vuole fortemente il rinnovo di Theo Hernandez, ma alle sue condizioni. La società rossonera non vorrebbe andare oltre una determinata soglia, in modo da salvaguardare la stabilità economica del club. L’amministratore delegato della compagine di Serie A, Giorgio Furlani, avrebbe preso una posizione ben definita in merito alla pratica rinnovo del terzino sinistro.

La posizione del Milan non lascia dubbi: Furlani detta le condizioni

Il Milan è cosciente dell’importanza di Theo Hernandez negli ingranaggi dalla squadra, sia in campo che nello spogliatoio. Perderlo, sarebbe una brutta batosta per il club rossonero, difficile da mandare giù. La società lombarda vuole tenersi stretto uno dei suoi giocatori chiave, ma mantenendo intatto lo stato di salute del club. Quindi, gli sforzi per arrivare ad un’intesa ci saranno, ma la proprietà non avrebbe alcuna intenzione di svenarsi economicamente per giungere alla stretta di mano.

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Il Corriere dello Sport’, gli agenti del terzino francese avrebbero chiesto al Milan un’estensione contrattuale da ben 8 milioni di euro. Una cifra che il club lombardo avrebbe ritenuto alquanto eccessiva secondo i propri parametri. Il Milan sarebbe predisposto a trovare un’intesa per il rinnovo, ma senza andare oltre la soglia dei 6 milioni. Somma che guadagna attualmente Rafael Leao, nonché il giocatore più pagato dalla rosa.

Il Milan ha le idee molto chiare sulla questione, tra le parti c’è fiducia nella conclusione positiva delle negoziazioni. C’è ancora tanto da lavorare, la società rossonera proverà a trovare un punto d’incontro tenendo fede ai propri criteri. D’altro canto, anche Theo Hernandez avrebbe fatto sapere di essere ben disposto a rimanere ancora a lungo in maglia rossonera. Il terzino classe 1997, in scadenza nel 2026, vorrebbe continuare la sua avventura al Milan, continuando ad essere uno dei leader indiscussi della squadra.

Proprio in questi giorni si sta parlando in maniera incessante di Theo Hernandez, ma non per le vicende relative al rinnovo. Il terzino francese ha fatto discutere tutti dopo l’atteggiamento messo in mostra insieme a Rafael Leao durante la ripresa di Lazio-Milan. L’ex Real Madrid è diventato un bersaglio della critica, andando incontro a pesanti attacchi.

Tra quelli che hanno usato la mano pesante nei confronti dei due milanisti c’è anche un ex rossonero, Fabio Capello. L’ex allenatore ha usato delle parole forti sulla questione: “Sbattevano i piedi come chi fa i capricci. Situazione ricomponobile? Che parli la società ci sta, ma se Fonseca vuole avere ancora in mano la squadra, deve risolverla lui. E farsi seguire dai giocatori”.

Sulla stessa linea un altro ex Milan, Arrigo Sacchi, il quale al quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’ ha dichiarato: “Quando succedono queste cose, manca qualcosa. Cosa? Il club”. Per trovare un’intesa per il rinnovo e il giusto riconoscimento da parte del Milan, Theo Hernandez dovrà necessariamente dare una svolta sia in termini di prestazioni che di atteggiamento. Il Milan, di fatto, aspetta con fiducia un cambio di rotta da parte del terzino francese dopo un avvio di stagione tutt’altro che positivo.