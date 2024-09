“Giocano entrambi”: Milan, l’idea prende quota

Sempre più accreditata l’ipotesi sullo schieramento offensivo dei rossoneri, i tifosi sperano nella scelta del tecnico portoghese.

Inizio di campionato non semplice per il Milan, reduce da un pareggio all’Olimpico contro la Lazio. Nelle prime tre giornate i rossoneri hanno racimolato soli due punti, grazie proprio al pareggio con i biancocelesti e alla rimonta last minute all’esordio con il Torino.

Nel mezzo, la brutta sconfitta con il Parma al Tardini. Immancabili le critiche nei confronti del nuovo arrivato Fonseca che, in seguito alle amichevoli precampionato, aveva attirato l’approvazione dei tifosi meneghini. Quest’ultima, però, è stata inevitabilmente cancellata.

Il popolo di fede milanista ambisce a risultati importanti, ben lontani dagli ultimi tre. Il processo di cambiamento passerà per il lavoro dell’allenatore e dei calciatori, non esenti da critiche.

A partire dalle prossime giornate potremmo assistere a nuovi cambiamenti di formazione da parte dell’ex Roma, che ritornerà ad avere a propria disposizione Alvaro Morata in seguito al problema muscolare.

Proprio sulla presenza del centravanti spagnolo e, in particolare, su un possibile schieramento sono arrivate le parole di un ex calciatore: il suo suggerimento ha scatenato la fantasia dei supporters rossoneri. La palla passa ora a Paulo Fonseca.

Milan, Brini suggerisce: “Abraham e Morata insieme”

Il Milan ritornerà in campo il 14 settembre, in occasione della quarta giornata di Serie A. Il match interno con il Venezia potrebbe regalare novità di formazione ai tifosi, pronti a riaccogliere Alvaro Morata.

Proprio su un possibile schieramento offensivo dei meneghini che vedrebbe collaborare lo spagnolo e Tammy Abraham sono arrivate le parole di Fabio Brini. Di seguito quanto evidenziato dall’ex Udinese ai microfoni di TMW News:

“È chiaro che il tecnico deve trovare anche delle nuove alternative. Quando tornerà Morata c’è pure Abraham: io li farei giocare entrambi”.

Il suggerimento del tecnico ha scatenato la fantasia dei tifosi, desiderosi di vedere scendere in campo i due ex Chelsea. L’attaccante inglese ha già dimostrato un ottimo impatto in maglia rossonera, suo l’assist decisivo consegnato a Rafa Leao nell’ultimo match. Le caratteristiche del bomber inglese consentono una compresenza con il campione d’Europa.

I due potrebbero esaltarsi l’un l’altro, ma la decisione spetterà inevitabilmente a Paulo Fonseca.

Il tecnico portoghese dovrà pur apportare qualche modifica nell’assetto per tentare di invertire il pessimo trend delle ultime sfide. In caso contrario, facile immaginare che la sua avventura a Milano potrebbe mettersi a forte rischio.