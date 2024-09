“Ha portato tutti a spasso”, pioggia di complimenti per Fonseca: l’ex Inter si inchina al tecnico rossonero

Arrivano una pioggia di elogi per Paulo Fonseca dopo la vittoria contro l’Inter: l’ex nerazzurro si è inchinato al tecnico portoghese.

Il Milan è tornato a gioire in un derby e lo ha fatto con una prestazione da applausi. Dopo sei ko di fila nei match stracittadini, il Diavolo ha ritrovato il sorriso e la vittoria contro l’Inter di Simone Inzaghi. Al di là dell’ottima prestazione di squadra, fatta di tenacia e tanta determinazione, il principale artefice del trionfo rossonero ha un nome ed un cognome: Paulo Fonseca.

Il tecnico portoghese ha stupito tutti attuando una nuova soluzione tattica, identificata in un 4-4-2 che ha creato grandi grattacapi all’Inter campione d’Italia. Una mossa che ha permesso a Paulo Fonseca di riportare il Milan alla vittoria in un derby, tenendosi di conseguenza stretta la panchina dopo le costanti voci di un suo possibile esonero in seguito al ko col Liverpool. Chi è rimasto particolarmente soddisfatto delle idee di Fonseca, risultate vincenti, è stato Lele Adani. L’ex Inter si è inchinato alle strategie tattiche messe in opera dal portoghese nel derby, attribuendogli i meriti del successo.

Adani elogia Fonseca: quanti elogi per il tecnico rosanero!

Nel corso della sua trasmissione ‘Viva El Futbol’, in onda su Twitch, Lele Adani ha riservato una sequenza di complimenti al Milan e in particolare a mister Paulo Fonseca per il derby vinto con maestria. L’ex difensore dell’Inter ha utilizzato parole di grande rispetto e riconoscimento per il tecnico portoghese, dimostrandosi estremamente contento per il successo di Fonseca nel derby di Milano.

Adani ha esaltato l’intuizione tattica di mister Paulo Fonseca, rispondendo a tono a chi lo ha criticato nel corso delle ultime giornate: “Alla faccia degli scettici, dei giornalisti lo avevano già seppellito coma Uma Thurman in ‘Kill Bill’, Fonseca è risalito da sotto terra. Era finito prima di iniziare il derby alla vigilia, questo era il clima attorno a lui a livello mediatico. Si è presentato da sfavorito con un sistema di gioco ultra offensivo, portando tutti a spasso”.

Lele Adani ha poi voluto mettere in risalto altri aspetti: “Altra cosa: fa giocare Gabbia, uomo del match. E, in ultimo, ha tolto Leao vincendo la partita. Non ha abboccato al passaggio e allo smarcamento, l’arma migliore dell’Inter. Il Milan ha concesso solo il cambio campo, lavorando di reparto con blocchi uniti. Il gol preso è un errore individuale di Emerson che si fa attrarre dalla palla e lascia Dimarco. Ha dato una lezione a tutti. Il passivo è striminzito, c’è stata più differenza rispetto al risultato finale”.