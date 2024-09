“Hanno fatto 3 gol in 5 minuti…”: Xabi Alonso chiaro sul Milan, le parole in conferenza

Il tecnico del club tedesco è apparso carico in vista della sfida in casa contro il Milan. Parole chiare da parte di Xabi Alonso.

Domani sera il Bayer Leverkusen e il Milan si affronteranno nel match valido per il secondo turno di Champions League. I tedeschi hanno cominciato con una vittoria mentre il club rossonero deve riscattare il ko al debutto contro il Liverpool e non può assolutamente permettersi altri passi falsi, soprattutto se vuole garantirsi la qualificazione nelle prime 8.

In questi minuti il tecnico del Bayer Leverkusen Xabi Alonso ha parlato in conferenza stampa e ha analizzato la sfida contro il Milan. Ecco alcune sue dichiarazioni: “Affronteremo una grande squadra, con una grande qualità individuale. Servirà la miglior prestazione individuale”. Il tecnico si è lamentato in parte sulle tempistiche sottolineando:

“Non c’è stato tanto tempo per prepararla ma va bene cosi. Ovviamente abbiamo un piano partita, non mi aspetto una sfida come quella contro il Bayern Monaco, ma saremo pronti. Dovremo essere concentrati, hanno fatto 3 gol in 5 minuti, e hanno la qualità e la quantità necessaria per crearci problemi in ogni momento. Morata? Spero che domani non abbia la sua miglior giornata, siamo in contatto e sappiamo tutti che è un grande giocatore”.

Xabi Alonso sulle scelte per Bayer Leverkusen – Milan

Il tecnico ha proseguito elogiando anche Christian Pulisic, quello che probabilmente è il miglior calciatore del Milan in questo momento, sicuramente quello più in forma e a riguardo Xabi Alonso ha spiegato: “E’ in grande forma, ha un impatto fortissimo sulla squadra ma non posso concentrarmi solo su di lui, il Milan ha anche Leao e Morata”. Belle parole del tecnico che ha elogiato tutta la squadra rossonera che reputa una grandissima squadra.

Riguardo la sua formazione Xabi Alonso non ha svelato le proprie carte ma ha comunque esaltato la prestazione di Andrich, mediano tra i migliori contro il Bayer Leverkusen. Secondo le ultime indiscrezioni il giocatore – protagonista anche lo scorso anno con la Roma – potrebbe partire titolare anche contro i rossoneri e a riguardo Xabi ha spiegato: “Andrich ha fatto bene contro il Bayern, e domani vedremo chi schierare. Lui è in un ottimo momento e sono contento delle sue prestazioni”, la chiusura del tecnico.