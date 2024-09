Ibrahimovic senza freni: “Qui comando io, lavorano tutti per me”

Zlatan Ibrahimovic non usa mezzi termini: lo svedese mette le cose in chiaro prima di Milan-Liverpool.

Il Milan di mister Paulo Fonseca è pronto a fare il suo esordio nella nuova Champions League. Dopo il poker rifiato al Venezia in campionato, i rossoneri si sono messi l’abito elegante per una notte dal sapore storico contro il Liverpool. A pochi minuti dalla sfida di San Siro, tra i protagonisti a rilasciare alcune dichiarazioni c’è stato Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha sfruttato l’intervista a Sky Sport per fare chiarezza sul suo ruolo al Milan.

Ibrahimovic fa chiarezza

È stato un Ibrahimovic schietto e senza veli quello che si è presentato dinanzi ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan-Liverpool: “È una settimana importante per noi, arriviamo da una vittoria che ci ha dato fiducia. Questa sera affrontiamo una grande squadra. Non abbiamo fatto bene all’inizio ma ci stiamo riprendendo, serve pazienza. Il mio ruolo? Mi sto concentrando sul lavoro, ero via per motivi personali”.



Ibrahimovic ha poi ribadito: “Quando il leone va via i gatti si avvicinano, quando il leone torna i gatti spariscono, ma non mi riferisco alla squadra. Ma la mia presenza è costante anche quando sono lontano da Milano. Qui comando io, lavorato per me. Theo e Leao? Ho parlato con loro e con la squadra, sono carichi. Sono pronti a fare bene questa sera. Mercato? È andato tutto liscio, come volevamo. L’ultimo colpo che abbiamo fortemente voluto è stato Abraham. Dispiace per Jovic che non è nella lista Champions”.