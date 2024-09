“Il Lecce è stato superiore”: caos Milan, la sentenza lascia di sasso

Continuano ad arrivare critiche importanti nei confronti del Milan di Fonseca, la vittoria in campionato non è bastata.

I rossoneri sono pronti a scendere in campo contro il Bayer Leverkusen per il secondo turno di Champions League. La sfida è tanto affascinante quanto complicata, perchè la squadra di Xabi Alonso è una spina nel fianco per tutti i suoi avversari. Il Milan non può permettersi di perdere ancora dopo la sconfitta contro il Liverpool. Con zero punti dopo due partite, il cammino verso la fase ad eliminazione diretta si complicherebbe parecchio.

Il derby ha ridato fiducia all’ambiente e la vittoria contro il Lecce ha prodotto ulteriore ottimismo. I rossoneri hanno chiuso i conti contro i salentini già nel primo tempo, trovando tre reti in cinque minuti. Non tutti gli addetti ai lavori, tuttavia, sono rimasti soddisfatti a seguito dei sei punti conquistati. Tra questi c’è Riccardo Trevisani, che ha avuto qualcosa da ridire sull’allenatore portoghese.

Milan, Trevisani contro Fonseca: “In questo modo farà fatica”

Negli studi di Pressing, il telecronista di Mediaset ha commentato il momento che sta vivendo il Milan di Fonseca: “Io non so se il derby è stata la svolta e se da qui in avanti la squadra andrà bene, ma resto dell’opinione che Fonseca in un top club come il Milan può faticare a gestire una squadra così. La situazione può migliorare, ma il Milan parte da un secondo posto e si è rinforzato, quindi andare sotto il secondo posto vorrebbe dire non aver migliorato“.

Sulla sfida di San Siro contro il Lecce: “Continuando a giocare in questo modo, con il Lecce che per 38 minuti è stato superiore, cioè fino al fallo su Leao da cui poi è nato il bel gol di Morata, con quattro punte e con il solo Fofana in mezzo al campo a coprire i buchi, per me farà fatica, soprattutto martedì contro il Bayer Leverkusen“.

Secondo Trevisani, dunque, la gara contro il Lecce potrebbe essere stata solo un’allucinazione collettiva con il rotondo risultato che avrebbe in realtà mascherato una prova tutt’altro che soddisfacente. Secondo il noto giornalista la prima parte di gara è stata totalmente a tinte giallorosse, con quei cinque minuti di fuoco che hanno poi indirizzato la gara. Contro il Bayer Leverkusen servirà, secondo Trevisani, una prestazione decisamente diversa per non rischiare di andare in contro alla seconda sconfitta in altrettante gare di Champions League.