“Il Milan fa parte della mia vita”, parole al miele della leggenda rossonera

L’ex giocatore del Diavolo è tornato a San Siro per assistere al debutto in Champions del suo Milan: la leggenda rossonera ha usato parole per il suo vecchio club.

Dopo il roboante successo in campionato ai danni del Venezia, il Milan di mister Paulo Fonseca questa sera è tornato di scena sotto i riflettori dello stadio San Siro per dare il via alla sua avventura nella nuova Champions League. A mettere piede alla scala del calcio è il Liverpool di Slot, rievocando nel pubblico di San Siro dei ricordi agrodolci, che vanno dalla disfatta di Istanbul alla gioia immensa di Atene.

A rispondere presente alla sfida dal gusto leggendario è stato proprio uno di quelli che ha scritto la storia dei match tra Milan e Liverpool, un’icona del club rossonero. Il pubblico di San Siro questa sera ha avuto modo di riaccogliere tra le proprie braccia Ricardo Kakà, nome che resterà per sempre scalfito nei libri di storia dell’AC Milan. L’ex giocatore ha usato parole al miele per la sua amata società, evidenziando ancora una volta il suo amore per i colori rossoneri.

Kakà torna a San Siro: parole al miele della leggenda rossonera

Ricardo Kakà ha fatto ritorno a San Siro per la sfida Milan-Liverpool, prendendosi un caloroso abbraccio dal pubblico rossonero. A pochi minuti dalla sfida, la leggenda brasiliana ha parlato ai microfoni di Sky Sport, rilasciando delle dolcissime parole per il suo vecchio e amato Milan.

L’ex Pallone d’Oro, mostratosi visibilmente emozionato, ha dichiarato: “Tutte le volte che sono qua è un’emozione pazzesca, sentire tutto questo affetto mi inorgoglisce. Sapere che ci sono tifosi che usano ancora il numero 22 è bellissimo. Sono felicissimo di essere qui questa sera. Se c’è un Kakà in questa squadra? A me non piacciono i paragoni. Il Milan ha giocatori di qualità, possono fare la differenza qui. Finché la squadra è forte ci saranno tanti protagonisti”.

Kakà ha parlato anche di Morata: “Ho avuto modo di conoscerlo a Madrid. Lo vedo benissimo qui, ha parlato con me per la 22 ma alla fine ha preso la numero 7. Sono molto contento che lui è qui. È un grande giocatore, una bravissima persona. Spero possa fare tanti gol e vincere tante partite”.

Sul futuro: “In questo momento sono preferisco stare vicino alla mia famiglia. Un giorno mi piacerebbe tornare nel mondo del calcio, ma non adesso”.

Sull’esperienza al Real Madrid: “Andare a Madrid è stata una bella avventura. Non ho avuto i risultati che volevo, ma non mi è dispiaciuta quella esperienza. San Siro o Bernabeu? Ci sono diverse differenze, i tifosi italiani sono molto più caldi, cantano tutta la partita. A Madrid sono un po’ più tranquilli. Sono due stadi bellissimi ed importantissimi”.

Sulla gara Milan-Liverpool: “Questa partita è molto speciale per me e per i tifosi del Milan. Nel 2005 sappiamo tutti cosa successe ad Istanbul, due anni dopo sappiamo cosa è accadde ad Atene. Poi per me il 2007 è stato bellissimo, capocannoniere della Champions e vincitore del Pallone d’Oro. Averlo fatto con la maglia del Milan è stato qualcosa di unico. Questo club fa parte della mia vita e della mia carriera. Speriamo che posso inziare la Champions con una vittoria”.