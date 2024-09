Il Milan Futuro non ingrana: arriva un’altra delusione

Perde ancora il Milan Futuro che adesso è penultimo in classifica del girone C di Lega Pro, il Rimini vince la prima partita della stagione

Che per il Milan Futuro non sarebbe stato semplice il primo anno in Lega Pro era risaputo ma ora ne abbiamo la conferma netta. I rossoneri, allenati da Daniele Bonera, ex collaboratore di Stefano Pioli, hanno perso anche stasera contro il Rimini.

1-0 il risultato finale in favore dei padroni di casa. La rete è arrivata poco prima dell’ora di gioco con Cernigoi.

A nulla è servito l’assalto finale del Milan Futuro con tanti giocatori offensivi inseriti da mister Bonera. Invece, arriva la terza sconfitta.

Il Milan Futuro non ha ancora vinto in campionato

Prima vittoria stagionale per il Rimini, che riesce a portare a casa tre punti molto importanti. Al contrario, il Milan Futuro non è ancora riuscita a vincere la prima partita in campionato ed è adesso al penultimo posto con soli due punti.

Peggio dei giovani rossoneri solo il Legnago, che le ha perse tutte.

Il Milan Futuro non ha potuto schierare Silvano Vos, uno dei giocatori più importanti della squadra, a causa della botta alla caviglia rimediata contro la Torres.

Nel secondo tempo ha trovato spazio anche Mattia Liberali, che sembra aver perso il posto da titolare dopo un’estate da protagonista dopo l’addio di Hodzic, preso in estate dal Bologna.