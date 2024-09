Il Milan vince il derby e cambia la stagione: decide Gabbia, tripudio per Fonseca

Derby di Milano tra Inter e Milan che ha regalato grandissime emozioni. Ottima prova dei rossoneri e di Paulo Fonseca.

Il Milan vince il derby di Milano e ribalta la stagione. Fonseca realizza un’autentica magia e regala il successo ai rossoneri, Gabbia regala la rete nel finale e il Milan batte l’Inter per 2 a 1. I rossoneri vincono meritando e ottengono tre punti fondamentali per la stagione, il Milan raggiunge l’Inter in classifica ed ora entrambe le milanesi sono a quota 8 punti.

Tante emozioni in un derby ad altissima intensità con il Milan a trazione anteriore, quattro punte più Reijnders e i rossoneri partono forte fin dal primo minuto. Subito errore di Mkhitaryan e ne approfitta Pulisic che recupera palla e firma il vantaggio rossonero. L’Inter reagisce prepotentemente e va all’attacco con Barella e Dimarco che ci provano a più riprese, e impensieriscono a più non possono il portiere Maignan.

A fine primo tempo l’Inter torna in parità grazie ad una grande azione nata da lancio di Barella e triangolo tra Lautaro e Dimarco con quest’ultimo che segna e firma il pareggio nerazzurro. Un primo tempo che finisce in parità con i rossoneri che fanno comunque bene e offre probabilmente la miglior prestazione rossonera.

Inter-Milan, dominio rossonero nella ripresa

Nerazzurri stanchi nella ripresa e dominio Milan nella ripresa, si parte forte e Leao sfiora la rete di testa e poco dopo il Milan impensierisce ancora Sommer con una conclusione di Leao rinvigorito. Inzaghi cambia tutto il centrocampo e prova a ribaltare la gara, ma non funziona con l’attacco rossonero che domina e l’Inter in costante difficoltà.

Sommer salva i nerazzurri a più riprese ed è letteralmente il migliore in campo, Asllani e Frattesi non ingranano ed è proprio quest’ultimo a essere anticipato in occasione del gol di Gabbia, decisivo in extremis. L’Inter pressa ma è il Milan a sfiorare il tris divorandosi il terzo gol e firmando la vittoria. Tre punti che possono cambiare la stagione, l’Inter cade e il Milan può davvero cambiare la stagione.