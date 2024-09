Il Milan vince il derby, esulta anche il grande ex: “Finalmente”

Le parole del grande ex sul derby vinto dal Milan: enorme gioia per la vittoria anche per lui come per tutti i tifosi

Dopo sei sconfitte consecutive, il Milan è riuscito finalmente a vincere il derby. Lo ha fatto con merito, nonostante il clima che si era venuto a creare nei giorni precedenti alla partita.

In molti infatti davano per deciso l’esonero di Paulo Fonseca, anche in caso di pareggio.

Invece l’allenatore ha risposto preparando una partita di altissimo livello e dimostrando che la squadra è tutta con lui. Bellissimo l’abbraccio di Morata ed Emerson Royal al momento del gol di Matteo Gabbia.

Tutto questo è la prova che Fonseca ha in mano le redini della situazioni, a differenza di quanto in molti pensavano. La squadra lo segue e la prestazione nel derby lo dice.

Ancelotti festeggia il derby: “Bellissima partita per noi milanisti”

Ci sono anche tifosi di eccezione che stamattina hanno festeggiato questa bellissima vittoria. Fra questi c’è Carlo Ancelotti, intervenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia del match fra Real Madrid e Deportivo Alaves.

“Per noi milanisti è stata una bellissima partita. Finalmente, dopo tanto tempo, abbiamo vinto“, ha detto l’allenatore dei Blancos.

Ancelotti sa benissimo cos’è il derby di Milano, sia da calciatore che da allenatore.

In più, fra i suoi tantissimi record e trofei, Carletto ne ha anche uno che riguarda proprio il derby: è infatti l’allenatore ad averne vinti di più (10).