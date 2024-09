Infortunio Bennacer, svelati i tempi di recupero: c’è l’annuncio

Arrivano importanti notizie in merito all’infortunio di Ismaël Bennacer: il calciatore si è operato stamani. Il Milan ha svelato i tempi di recupero.

Non sono arrivate novità incoraggianti in casa Milan per quanto riguarda l’infortunio di Ismaël Bennacer. Il centrocampista rossonero ha alzato bandiera bianca nel corso di un allenamento con la sua nazionale, riportando una lesione al gemello mediale del polpaccio destro. Infortunio che lo ha costretto ad andare sotto i ferri. Il giocatore ex Empoli, di fatto, è stato operato. L’intervento è andato in scena proprio questa mattina, a comunicarlo ci ha pensato il Milan attraverso una nota ufficiale.

Infortunio Bennacer: i tempi di recupero non sorridono Fonseca

Questa mattina, Ismaël Bennacer si è sottoposto all’intervento chirurgico al polpaccio in Finlandia. L’annuncio è arrivato dalla stessa società rossonera, che ha definito anche i tempi di recupero del centrocampista.

Bennacer sarà costretto a restare fuori dal rettangolo verde per ben 4 mesi, saltando quindi tutta la prima parte di stagione. Una tegola pesantissima per il Milan di mister Paulo Fonseca, avendo gli uomini contati per quanto riguarda il reparto di centrocampo.

Il tecnico e la squadra dovranno stringere i denti fino a gennaio. L’allenatore portoghese avrà a disposizione Fofana, Reijnders e Loftus- Cheek come soluzioni per la mediana. Non il massimo, avendo il calendario ricco di impegni. Il mister cercherà di compensare all’assenza di Bennacer inserendo nel giro della prima squadra anche i giovani Vos e Zeroli, inizialmente girati al Milan Futuro di Bonera.