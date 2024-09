Infortunio in casa Milan: salterà la sfida contro il Venezia, Fonseca gelato

Brutte notizie in casa Milan con il giocatore che non sarà a disposizione per la sfida di serie A di questa sera contro il Venezia.

Per il Milan di Paulo Fonseca non c’è altro risultato che la vittoria. Un risultato diverso nell’anticipo di questa sera contro il Venezia porterebbe i rossoneri nel panico, in una settimana che si preannuncia clou visto l’esordio in Champions contro il Liverpool ed il tanto atteso derby di Milano di domenica sera.

Il tecnico lusitano ha le idee chiare su quale sarà la formazione che scenderà in campo questa sera, ci sarà probabilmente l’esordio di Gabbia dal primo minuto mentre Reijnders verrà avanzato nel ruolo di trequartista nel 4-2-3-1 rossonero. Non doveva giocare dal primo minuto ma ora è arrivata anche la conferma, il giocatore non sarà del match e l’obiettivo della squadra è recuperarlo per la sfida di Champions contro il Liverpool.

Il capitano rossonero Davide Calabria non sarà presente in Milan-Venezia, il giocatore – come riportano i colleghi di Sky Sport – ha riportato una forte contusione e non sarà neanche in panchina nel match di questa sera. Al suo posto, già era candidato ad una maglia da titolare, ci sarà il brasiliano Emerson Royal, neo acquisto del club e pronto al debutto a San Siro davanti ai propri tifosi. Per Calabria invece solo tribuna e l’obiettivo sarà recuperare in vista dei prossimi due delicati impegni.

Milan-Venezia, non sarà del match

Piccola tegola per Fonseca che vedrà il capitano rossonero non poter disputare il match in programma quest’oggi. La priorità di Calabria è recuperare da questa contusione ed essere a disposizione al 100 % per il big match di Champions League contro il Liverpool. Insomma non un inizio di stagione semplice per il terzino rossonero, cresciuto nel Milan.