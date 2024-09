Inter-Milan è l’ultima chiamata: la decisione dei tifosi

La Curva Sud ha preso la sua decisione in vista del derby di domenica: fra Milanello e San Siro, ecco cosa accadrà

Da una parte Fonseca concentrato sul lavoro da fare in vista del derby, dall’altra la società che sta ragionando sul possibile esonero post derby. La sensazione è che il Milan ha perso contro l’Inter senza nemmeno iniziare a giocare e questo non è per niente un buon segnale.

Se c’era un modo peggiore per arrivare a questa partita era proprio questo.

La vittoria col Venezia aveva riportato un minimo di entusiasmo, subito però azzerato dalla sconfitta col Liverpool in Champions League. Perdere contro i Reds ci può stare, ma quello che fa la differenza è il modo.

A meno di colpi di scena, pagherà l’allenatore anche colpe non sue.

Milanello e coreografia, la decisione dei tifosi rossoneri

Nel mezzo ci sono i tifosi, che attendono sviluppi in merito alla questione allenatore. Il loro punto di vista era abbastanza chiaro prima della partita col Venezia: “Basta scusa, ultima chiamata“, avevano scritto in uno striscione.

Nei minuti finali di Milan-Liverpool poi è arrivata la contestazione: la Curva Sud prima è rimasta in silenzio per poi cantare cori contro anche dopo il triplice fischio. E adesso, in vista del derby, ha deciso cosa fare.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, il cuore pulsante del tifo rossonero non sarà a Milanello alla vigilia della partita e, come sempre, sosterrà la squadra fin dall’inizio con la classica coreografia.

Dopodiché, sottolinea la rosea, tutto dipenderà dall’andamento della partita. Se le cose dovessero andare male come contro il Liverpool, allora la Curva Sud agirà di conseguenza, proprio come accaduto martedì.