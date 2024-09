Inter-Milan, le formazioni ufficiali del match: decisione a sorpresa di Fonseca

Alle ore 20:45 scenderanno in campo Inter e Milan. Fonseca ha deciso l’undici iniziale per affrontare il Derby.

Sarà ancora Paulo Fonseca contro Simone Inzaghi, un copione già visto diverse volte in occasione del Derby, però della Capitale, adesso invece i due ex tecnici di Roma e Lazio si affronteranno nel Derby della Madonnina. Inzaghi è chiamato a confermare le vittorie dei precedenti Derby, Fonseca invece dovrà modificare il trend alla sua prima apparizione nella stracittadina di Milano.

Dunque tra poco, alle ore 20:45, andrà in scena l’attesissimo match in un San Siro pieno che vanta oltre 7 milioni di euro di incassi. Per il match il tecnico portoghese ha scelto quale sarà l’undici iniziale e sarà una formazione, come si anticipava già, rivoluzionata in tutto e per tutto. Ci sarà un attacco inedito e al Meazza il Milan sarà diverso e rivoluzionato; le scelte.

Inter-Milan, Fonseca cambia tutto: l’undici titolare per il Derby di Milano

Non dovrà esserci una sconfitta, né una batosta morale, tantomeno subire una goleada. Il Milan è chiamato a cambiare rotta e Fonseca per questo si affida ad una nuova formazione. Una vittoria rialzerebbe lo spirito del Diavolo che in classifica potrebbe non perdere troppo il distacco dalle altre. Per il Derby di questa sera Fonseca ha fatto le sue scelte ufficiali.

Maignan sarà presente tra i pali. In difesa come centrali spazio a Gabbia con Tomori (escluso Pavlovic, rientra invece Thiaw, adesso disponibile), sulle fasce ecco E. Royal e Theo con Calabria ai box. A centrocampo ci sarà il duo Reijnders-Fofana con Pulisic e Leao sulle due fasce. In attacco spazio alla coppia inedita Morata-Abraham. Di seguito la formazione ufficiale del Milan:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Morata, Abraham. All. Fonseca