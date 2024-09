Inter-Milan, l’ex rossonero punta il dito: “Adesso tocca a loro”

Manca sempre meno al derby tra Inter e Milan. L’ex rossonero ha dato una sua analisi concentrandosi su due giocatori in particolare.

Aumenta l’attesa in casa Milan per una delle sfide più importanti (nonché la più sentita) della stagione. Domenica sera andrà in scena a San Siro il derby contro l’Inter in quello che può essere già considerato un “dentro o fuori”. Non è di certo un segreto che l’avvio di stagione del Diavolo sia stato ai limiti del disastroso e proprio per questo motivo il big match contro i rivali di sempre è a tutti gli effetti l’ultima spiaggia.

Un’ulteriore sconfitta, nella gara che i tifosi non vorrebbero perdere per qualunque motivo, costerebbe quasi certamente la panchina a Paulo Fonseca. Da tutta la squadra (colpevole quanto l’allenatore) è, dunque, attesa una reazione d’orgoglio. Per battere i ragazzi di Simone Inzaghi servirà una gara di spessore da parte di tutti, ma soprattutto di qualcuno in particolare. Nelle ultime ore l’ex Milan Massimo Ambrosini si è concretato proprio su questo aspetto.

Ambrosini sicuro: “Leao e Theo dovranno invertire la tendenza”

L’ex centrocampista ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere della Sera e il tema centrale è ovviamente stato il big match in programma domenica, con il Milan che è chiamato ad una vera e propria impresa. Secondo l’ex rossonero la palla adesso passa ai giocatori ed in particolar modo a Rafa Leao e Theo Hernandez:

Il derby è un’occasione speciale per tutti. Serve un segnale che fin qui non c’è stato. È proprio quando sei con le spalle al muro che a volte puoi trovare energie che non sai di avere. La palla adesso passa ai giocatori. Leao e Theo domenica dovranno invertire la rotta.

Secondo Ambrosini, dunque, il Milan può puntare alla vittoria nonostante i pronostici pendano tutti dalla parte dell’Inter. I derby hanno dimostrato di non avere favoriti e questa può essere l’occasione per i Rossoneri per dare uno scossone all’intera stagione.

Molto dipenderà anche dalle prestazioni di Leao e Theo che dovranno mettersi la squadra sulle spalle e dimostrare di essere i top player che sono stati nelle scorse annate ed anche in alcuni sprazzi di questa prima parte di stagione. Il club viene da ben sei derby persi consecutivamente: i tifosi sono stanchi di subire umiliazioni su umiliazioni e una vittoria darebbe di nuovo serenità all’ambiente.