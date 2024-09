Inter-Milan, messaggio a Leao: parla il grande ex, arriva la sentenza sul portoghese

Sarà un derby molto importante in casa Milan e in particolare per la stella portoghese del club Rafa Leao.

Mancano ormai poche ore e andrà in scena in un San Siro gremito il derby di Milano tra Inter e Milan. Squadre che vivono un momento piuttosto differente e una sfida fondamentale soprattutto per i colori rossoneri. Fonseca e i suoi uomini non possono più sbagliare e una vittoria nerazzurra risulterebbe decisiva per il destino della panchina del Milan.

Un inizio di stagione difficile, pochi alti e tanti bassi in campionato e un esordio in Champions League traballante. Un 3 a 1 del Liverpool a Milano ha rovinato il clima in casa rossonera e ora i tifosi attendono una reazione immediata, il pareggio potrebbe non bastare a un Fonseca pronto a rivoluzionare il club. Un mix tra 4-4-2 e 4-2-4 con Leao e Pulisic accanto ad Abraham e Morata, una doppia punta e una squadra piuttosto offensiva.

Uno dei giocatori più criticati in questo inizio stagione è l’attaccante rossonero Rafa Leao. Il suo talento è cristallino e nessun tifoso oserebbe negarlo, eppure questa situazione lo vede spesso nel mirino della critica, i tifosi e in parte gli addetti ai lavori vedono un giocatore di grande talento giocare talvolta con grande sufficienza. Ai microfoni di Sky Sport ha parlato uno dei grandi ex del match, la bandiera rossonera Demetrio Albertini e questi ha lanciato un messaggio al calciatore.

Milan-Inter, Albertini ‘avvisa’ Leao

Albertini ha parlato dei man of the match possibili, se in casa Inter tanti attendono Lautaro Martinez, Albertini vede le speranze rossonere impiegate su Rafa Leao e l’ex giocatore ha spiegato: “Stiamo aspettando tutti Rafa Leao, le sue qualità non sono in discussione ma il giocatore deve far bene a livello di continuità”.

Ambrosini ha poi proseguito: “Speriamo che il suo derby sia più da Up e meno da Down, non gli chiediamo di caricarsi la squadra sulle spalle ma che faccia la differenza”. Un messaggio chiaro e Albertini, un pò come tutti i tifosi rossoneri, lanciano un messaggio netto al talento portoghese. In questa stagione Rafa ha collezionato 5 presenze e 1 solo gol, ma soprattutto ha alternato grandi giocate a momenti di vuoto assoluto e ora i tifosi attendono una grande reazione da parte sua.