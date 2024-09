Inter-Milan, pazza idea di Fonseca: si gioca il jolly dal primo minuto

Mossa a sorpresa di Paulo Fonseca che è pronto a stupire in vista del derby contro l’Inter. Il rossonero potrebbe partire dal primo minuto.

Il derby di domani sera contro l’Inter potrebbe essere l’ultima partita sulla panchina del Milan per Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese va a caccia dei tre punti per salvare il posto e per farlo dovrà cercare di mandare in campo il miglior undici possibile. Potrebbero comunque non mancare le sorprese con l’ex Roma che sarebbe tentato di giocarsi qualche carta a sorpresa. Il primo jolly potrebbe riguardare proprio il reparto difensivo.

Fonseca pronto a sorprendere: Gabbia titolare nel derby

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ultima tentazione in casa Milan sarebbe quella di dare una maglia da titolare a Matteo Gabbia. Gli ultimi allenamenti avrebbero, infatti, convinto Fonseca a puntare sul difensore italiano, partito titolare anche nell’ultima di campionato contro il Venezia in quella che è stata al momento l’unica vittoria del club rossonero da inizio stagione.

Con l’ex Villarreal in campo, si sposterebbe ovviamente in panchina uno tra Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic. Il principale indiziato sembra essere proprio il serbo che potrebbe, dunque, rifiatare dopo le ultime prestazioni in cui è apparso spesso in difficoltà.