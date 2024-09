Jovic, che batosta: Fonseca è avvisato, la sentenza non lascia dubbi

L’attaccante serbo non vive un gran momento di forma e arrivano dichiarazioni a testimoniare le difficoltà di Luka.

Lo aveva dimostrato in campionato ed anche in Nazionale le cose sono apparse anche peggiori. Luka Jovic non vive un gran momento, l’attaccante del Milan è stato protagonista di una prestazione piuttosto negativa nonostante il buon risultato della sua Nazionale. La Serbia ha giocato ieri ed ha pareggiato nell’esordio in Nations League contro la Spagna campione d’Europa.

0 A 0 con Jovic schierato dal primo minuto e quasi mai incisivo se non in occasione di un clamoroso gol sbagliato, una rete che poteva regalare il successo alla propria Nazionale. Se da un lato il Milan è preoccupato per il suo attaccante dall’altro c’è soddisfazione per l’ennesima grande prova di Pavlovic, neo acquisto rossonero e tra le poche note liete di questo inizio stagione.

Il centrale serbo è stato uno dei migliori (per alcuni il migliore) nella sfida con la Spagna, autore di diversi interventi decisivi e fondamentali per mantenere il risultato. Al termine del match Pavlovic ha analizzato la sfida con attenzione e allo stesso tempo ha parlato del compagno di squadra, purtroppo in evidente difficoltà.

Luka Jovic, arrivano le parole di Pavlovic

Il centrale è stato piuttosto chiaro sul compagno di squadra ed ha evidenziato qual è il problema principale del giocatore del Milan. Intervenuto nel post partita del match Pavlovic ha dichiarato: “Stasera non sono stato il più combattivo, tanti hanno dato il massimo e riguardo Jovic il compagno di squadra ha dichiarato: “Jovic non è in forma in questo momento, ma bisogna capirlo. E’ tanto che non gioca titolare, entrerà in condizione presto”.

Insomma un avviso a Fonseca sottolineando che il giocatore ha bisogno di campo, non può recuperare la migliore condizione in panchina e necessita di migliorare il prima possibile.