La dichiarazione di Theo manda in estasi i tifosi: “È tornata”, poi sulla Champions

Il Milan archivia la pratica Lecce in cinque minuti: Theo Hernandez esalta la prova dei rossoneri ai microfoni di Dazn.

Il Milan di Paulo Fonseca porta a casa la sua terza vittoria consecutiva in Serie A. Dopo il successo nel derby, la squadra rossonera si è imposta di prepotenza anche contro il Lecce di Luca Gotti, ko con il risultato di 3-0.

I rossoneri hanno messo le mani suoi tre punti in questa sesta giornata di Serie A grazie alle reti di Morata, Theo Hernandez e Pulisic. È bastato solo il primo tempo al Milan per sbrogliare la pratica Lecce, realizzando un tris in soli cinque minuti. Un 3-0 che porta la firma di Theo Hernandez, man of the match che al termine della gara ha parlato ai microfoni di Dazn.

Theo Hernandez commenta la vittoria

Dopo la netta vittoria del Milan ai danni del Lecce, Theo Hernandez è stato intervistato ai microfoni di Dazn, mostrandosi particolarmente soddisfatto: “È tornata la Theo-Leao? Finalmente si, siamo tornati. È vero che le prime partite non ero al 100% si mentalmente che fisicamente. Ma adesso adesso sto bene, quello è questo che conta”.

Su Leao: “L’assist è suo, poi ho fatto gol ancora più bello (ride, ndr). Sono molto felice”.

Theo pensa già alla prossima: “Sono molto felice. Liverpool? Abbiamo fatto male, ma adesso ci aspetta una partita molto tosta. Dobbiamo recuperare bene e dobbiamo allenarci bene per arrivare pronti alla sfida contro il Leverkusen”.

Proprio Theo Hernandez, grazie alla rete del 2-0 realizzata contro il Lecce, ha eguagliato Paolo Maldini in testa alla classifica dei difensori della storia del Milan con più gol nel campionato di Serie A. Il terzino francese ha raggiunto la leggenda rossonera a quota 29 reti.