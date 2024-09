“Leao campione?”: Sousa non ha dubbi, poi su Fonseca

L’ex centrocampista portoghese ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato di due connazionali, Rafa Leao e Paulo Fonseca, entrambi al Milan.

Il nuovo Milan targato Paulo Fonseca è fermo ai box a causa degli impegni delle Nazionali: per i rossoneri, questo periodo di stop, può essere anche determinante per capire cosa non ha funzionato in queste prime tre giornate di campionato e per rimettere insieme i tasselli, considerato anche la settimana ricca di impegni che sta per arrivare: Venezia, Liverpool e Inter saranno le prossime avversarie dei rossoneri. Il Milan, in particolare, ha bisogno di ritrovare due campioni della rosa, Theo Hernandez e Leao.

Milan, parla Sousa: le parole su Leao e Fonseca

L’ex centrocampista portoghese Paulo Sousa, che in Italia ha allenato Fiorentina e Salernitana, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato di due portoghesi del Milan, Rafael Leao e Paulo Fonseca, nuovo tecnico rossonero. Queste le sue parole sull’attaccante del Milan:

Leao è un campione, ma è ancora intermittente. Deve livellare la sua continuità e riuscire a fare quel piccolo salto in avanti che molti gli chiedono. Ma è molto più vicino ad essere un top che un giocatore normale. Sono sicuro riuscirà a colmare questo gap.

Sousa ha poi parlato del suo collega Fonseca, arrivato quest’estate al Milan: