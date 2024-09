L’ex Milan punzecchia Leao: “Lo stiamo aspettando da un pezzo”

Il rendimento di Rafael Leao continua ad essere altalenante, e nonostante le qualità incredibili del portoghese quel passo in più verso la continuità non arriva mai. Arriva il commento anche da parte di un ex Milan.

L’ex centrocampista e bandiera del Milan, Demetrio Albertini, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport per presentare il derby di campionato contro l’Inter in programma questa sera che sarà decisivo per il futuro di Paulo Fonseca.

Albertini punzecchia Leao: le parole

L’ex Milan in particolare si è concentrato anche su Leao: “Magari Leao, che stiamo aspettando da un pezzo a livello di continuità. Le sue qualità nessuno le mette in dubbio, ma il suo rendimento è troppo altalenante. Speriamo che il derby sia una partita da “up” e non da “down”. Non gli chiediamo di caricarsi la squadra sulle spalle o di essere il leader, ma di fare la differenza”.

Poi un commento sul periodo attuale del Milan: “I risultati sono lo specchio di quello che si è visto in campo: non c’è stato un incontro che meritavamo di vincere e non abbiamo vinto. Derby della svolta? I tifosi lo aspettano con preoccupazione alla luce di quello che si è visto finora, mentre per i calciatori di Fonseca è un’opportunità per dimostrare il loro valore, per invertire la tendenza!.