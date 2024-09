Lista Champions, decisione presa: chi resta fuori

Decisione presa in casa Milan in vista della lista di Champions League, di seguito riportato chi resta fuori

La Serie A è in pausa per lasciare spazio alle nazionali e il Milan di Paulo Fonseca userà questi giorni per studiare le migliori mosse in vista della stagione. Qualcosa non ha funzionato in queste tre partite e di conseguenza si lavora per cercare di trovare la luce per portare a casa i tre punti vittoria che ancora non sono arrivati.

La strada è ancora lunga, ma il calendario inizia a farsi sempre più difficile con l’aggiunta delle partite di Champions League. Dopo il sorteggio della fase campionato, per gli allenatori delle squadre è giunto il momento di decidere su quali giocatori puntare per le prime otto partite.

I club, infatti, dovranno inviare tutto alla Uefa con l’elenco definitivo entro la mezzanotte tra martedì 3 settembre e mercoledì 4 settembre.

Milan, decisione presa sulla lista Champions

Il regolamento della Uefa sulla lista afferma che la lista A la squadra non può avere più di 25 calciatori registrati durante la stagione. Di questi, almeno 8 devono essere stati formati da club della stessa lega nazionale e a loro volta tra questi ce ne devono essere 4 formati dal club di appartenenza. Se una società ha meno di otto giocatori formati localmente nella Lista A, il numero massimo di calciatori che possono essere inseriti in questa lista viene ridotto di conseguenza. Di seguito riportato chi verrà inserito e chi invece rimarrà fuori del Milan.

Paulo Fonseca sarà costretto a operare un taglio per quanto riguarda i 17 slot liberi. Il nome principale a restare fuori dalla lista Uefa è Luka Jovic, sopratutto dopo l’arrivo di Tammy Abraham. Già certi dell’esclusione gli esuberi Divock Origi e Fodé Ballo-Touré, con ogni probabilità resterà fuori anche il giovane Alex Jimenez.

LA PROBABILE LISTA A DEL MILAN

Portieri: Maignan, Sportiello.

Difensori: Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez, Calabria, Florenzi, Gabbia, Terracciano.

Centrocampisti: Bennacer, Loftus-Cheek, Fofana, Reijnders, Musah, Pulisic, Chukwueze.

Attaccanti: Leao, Abraham, Okafor, Morata.