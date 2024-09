Lista UEFA Milan, è ufficiale: Fonseca lo ha escluso

Ufficiale la lista UEFA del Milan, confermata una importante esclusione. Ci sono Musah e Abraham. Ecco l’elenco completo

Il Milan si prepara a partecipare alla nuovissima Champions League, che si svolgerà in un modo completamente diverso rispetto al passato.

I rossoneri conoscono già gli avversari: il primo sarà il Liverpool, che è atteso a San Siro il prossimo 17 settembre. Una sfida durissima, esattamente come lo saranno anche quelle contro Bayer Leverkusen e Real Madrid.

Proprio in questi minuti il club ha diramato la lista UEFA ed è stata confermata l’indiscrezione delle ultime ore: non è presente Luka Jovic, rimasto fuori in favore di Yunus Musah e di Tammy Abraham, l’ultimo arrivato.

A sorpresa, c’è anche Alessandro Florenzi, che resterà fuori per infortunio praticamente per tutto l’anno.

Il Milan ha provato a vendere l’attaccante serbo fino alla fine (nonostante il via libera per indossare la maglia numero 9 e la titolarità contro il Torino) ma senza riuscirci.

La società ha comunque voluto fortemente prendere Abraham, così da mettere a disposizione di Fonseca tre centravanti. Uno di questi, però, cioè l’ex Fiorentina, non potrà partecipare alla Champions League.

Milan, ecco la lista UEFA

Portieri:

Mike Maignan

Marco Sportiello

Difensori:

Davide Calabria

Theo Hernandez

Emerson Royal

Fikayo Tomori

Alessandro Florenzi

Malick Thiaw

Strahinja Pavlovic

Filippo Terracciano

Matteo Gabbia

Centrocampisti:

Ismael Bennacer

Ruben Loftus-Cheek

Tijjani Reijnders

Youssouf Fofana

Yunus Musah

Attaccanti:

Alvaro Morata

Rafael Leao

Christian Pulisic

Noah Okafor

Samuel Chukwueze

Tammy Abraham