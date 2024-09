LIVE – Conferenza stampa Milan-Lecce: le parole di Fonseca

Alla vigilia del match che inizierà la sesta giornata Fonseca presenta la gara contro i pugliesi in conferenza stampa.

Il Milan arriva dalla convincente vittoria nel sempre sentitissimo derby di Milano contro l’Inter e adesso, con la panchina forse salvata, Paulo Fonseca può tornare serenamente a San Siro per affrontare questa volta il Lecce. La squadra pugliese ha soli cinque punti all’attivo e la squadra di Gotti è alla ricerca di della seconda vittoria stagionale.

Dunque ecco la conferenza stampa di Paulo Fonseca alla vigilia del match. Non sono attesi grandi cambiamenti di formazione, anzi il turnover non sembra essere contemplato ora e potrebbero scendere in campo anche molti del derby vinto. Di seguito le parole del tecnico rossonero in vista del match contro i giallorossi.

Milan-Lecce, la conferenza stampa di Fonseca: le parole del tecnico

Alle ore 20:45 domani sera andrà in scena Milan-Lecce valevole per la sesta giornata di Serie A. Il Milan è alla ricerca di altri tre punti per scalare la classifica, il Lecce vorrà invece togliersi dalle ultime scomode posizioni. Di seguito le parole di Fonseca alla vigilia della partita:

Sarà importante dare una scia positiva dopo la vittoria del derby, dobbiamo vincere con il Lecce ora. Serve per avere più motivazione e più punti. Questa sarà una partita pericolosa, difficile, noi però non possiamo sbagliare ora.

Continua poi sul derby e sui prossimi impegni:

Il derby per me è finito appena uscito sono dallo stadio, la componente mentale ora sarà importantissima per noi. Dobbiamo essere motivati ed energici. Per avere continuità dobbiamo far giocare i titolari e dare loro una scia positiva.

Su Rafa Leao:

Con Rafa stiamo lavorando molto in modo individuale. Lui sta migliorando, soprattutto difensivamente, sta crescendo senza dubbi. Lui ha avuto grandi opportunità anche per incidere, quindi può essere sempre decisivo. Ora sta facendo un ottimo lavoro e per me è importante.

Poi su Abraham e il suo impatto:

Abraham ha un’energia contagiosa, ha molta voglia. Lui e Morata sono dei giocatori importantissimi per la nostra squadra sempre sia in partita che in allenamento. Si è inserito benissimo nel gruppo. Noi adesso stiamo lavorando tantissimo, dobbiamo ancora crescere tanto e siamo lontani ancora da ciò che voglio realmente. Sia offensivamente che difensivamente bisogna ancora crescere.

