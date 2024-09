LIVE – La conferenza stampa di Fonseca alla vigilia di Milan-Liverpool

Vigilia di Milan-Liverpool. Dopo il 4-0 rifilato al Venezia, Paulo Fonseca introduce alla gara inaugurale di Champions in conferenza stampa.

Si torna a sentire l’urlo della Champions League. Una vigilia di emozioni in casa Milan, che torna in quello che è il suo habitat naturale. I rossoneri apriranno il sipario del nuovo torneo continentale contro il Liverpool. Subito una sfida di altissimo livello per il Diavolo, che vuole partire bene e guadagnare subito tre punti nella classifica unica.

Non sarà semplice, però, sfondare contro una formazione come quella di Slot, composta da tanti campioni come Salah, Nunez, Luis Diaz e compagni. Lo sa bene anche Paulo Fonseca, che ha parlato come di seguito nella conferenza stampa:

“Sono sicuro che il sostegno dei nostri tifosi, è sempre importante per noi. Quando siamo arrivati allo stadio con il Venezia, durante e dopo la partita. Ci sono sempre stati. Domani sarà lo stesso. Abbiamo bisogno di sentire l’amore dei nostri tifosi.”

SUL MOMENTO – “Penso che le vittorie portano fiducia a tutti. Sarà una partita diversa, è importante che abbiamo la partita con il Venezia. La squadra sta crescendo, ma le vittorie portano fiducia principalmente ai genitori.”