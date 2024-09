“Manca qualcosa”: Mercato Milan, la sentenza non lascia dubbi

La stagione del Milan non è cominciata in maniera molto positiva. Intanto proseguono le sentenze riguardo la formazione di Paulo Fonseca.

Nonostante nessun grandissimo nome il Milan ha comunque investito molto per questa sessione di mercato. Con il cambio in panchina c’è stata una sorta di rivoluzione e il club ha portato almeno un rinforzo per reparto. L’inizio stagione non è stato però positivo e il Milan è ancora a caccia del primo successo stagionale.

I prossimi 3 match possono essere già decisivi, il club non può più sbagliare e Fonseca non può più commettere errori. Il Milan ha investito molto, uno dei mercati recenti con il passivo più alto ma c’è qualcosa che manca. Il giornalista Sky Fabio Caressa ha analizzato cosa manca alla formazione rossonera e ha sottolineato un paio di dettagli.

Mercato Milan, Caressa dà una sentenza netta

Il giornalista ha spiegato: “I giocatori che ha preso il Milan non mi dispiacciono, ma sembra che manchi ancora un pò di concretezza a centrocampo, e anche davanti c’è stata un pò di confusione. Sono basso e gli do 6″. In riferimento all’attacco Caressa ha poi proseguito:

“In attacco prima Zirkzee, poi Morata e Abraham, credo ci sia stata un pò di confusione. Poi non ho capito la cessione di Kalulu che poteva dare una mano”, la chiosa di un giornalista perplesso riguardo il mercato rossonero.