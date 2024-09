Mercato Milan, colpo di scena: il big può dire addio a gennaio, la situazione

Ci si attende una svolta nelle prossime settimane altrimenti non è escluso un clamoroso addio. Il giocatore deve provare a rilanciarsi.

Un inizio stagione terribile e una situazione che stenta a decollare. Il Milan di Paulo Fonseca fatica e l’obiettivo è provare a rilanciarsi e cambiare il prima possibile, a partire dal match di questa sera contro il Venezia. La tifoseria rossonera ha sottolineato in queste ore quanto attenda una risposta, non c’è solo Fonseca nel mirino ma tutti, compreso giocatori e società e l’obiettivo è rialzare subito la testa.

Il gioco di Fonseca ha evidenziato lacune soprattutto dal punto di vista difensivo con 6 gol subiti, ma anche l’attacco non ha convinto più di tanto. Il tecnico ha attuato qualche cambiamento, l’infortunio di Morata ha complicato i piani e sicuramente non è un periodo facile per tutto l’ambiente rossonero; uno dei giocatori più attesi nei prossimi match è l’esterno offensivo Chukwueze, atteso a una grande annata o almeno i tifosi sperano questo.

Fin dalle prime battute del ritiro Fonseca ha confermato di credere molto nel giocatore e dopo il primo anno di difficoltà e ambientamento ora l’esterno africano deve dimostrare il suo valore. Il Milan ha investito oltre 25 milioni di euro per acquistarlo e – con il cambio tecnico – Chukwueze deve dimostrare di valere questo investimento. Altrimenti ogni strada è possibile, anche addirittura quella di una possibile cessione.

Mercato Milan, futuro incerto per Chukwueze

Come riporta Calciomercato.it la società rossonera valuterà con grande attenzione il rendimento di Chukwueze nei prossimi mesi. In caso di mancato exploit non bisogna escludere nessuna possibilità e il club potrebbe anche decidere di cedere l’esterno tra gennaio o nella prossima estate. I tempi del Villarreal sembrano piuttosto lontani e il giocatore deve rispondere alle piccole critiche che ha ricevuto in queste settimane, soprattutto visto allo stesso tempo il buon rendimento di Pulisic.

Calciomercato.it sottolinea l’interesse di alcuni club di Premier League, molto interessati al giocatore e quindi occhio a possibili ribaltoni, con la possibile cessione già a Gennaio. Il calciatore piace molto ma il Milan potrebbe riflettere su una possibile cessione solo per 20 milioni di euro.

Sicuramente non meno in quanto si potrebbe rischiare una possibile minusvalenza. La società riflette e il futuro del giocatore resta con un minimo di incertezza. Il club ha puntato molto su di lui e in dirigenza ci si augura che i prossimi mesi siano quelli della svolta. Altrimenti occhio alla possibile e per certi versi sorprendente cessione.