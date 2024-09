Mercato Milan, Ibrahimovic studia già la mossa: può arrivare a gennaio!

Zlatan Ibrahimovic è già al lavoro per la sessione invernale di mercato: i rossoneri studiano la mossa per arrivare prima di tutti!

Il Milan di Paulo Fonseca è atteso dal primo match di Champions League, contro il Liverpool: i rossoneri scendono in campo questa sera sul prato di San Siro per affrontare i Reds, nella prima partita delle otto previste nel turno iniziale. Quest’anno, infatti, la competizione ha un format diverso rispetto gli altri anni e le squadre affronteranno 8 avversarie, per poi stilare un’unica classifica, dalla quale verrà definito il tabellone finale, a partire dagli ottavi.

Quello contro il Liverpool può essere un match che segna una sorta di riscatto della formazione rossonera, non partita molto bene in Campionato: dopo due pareggi e una sconfitta, il Milan ha ottenuto la prima vittoria sabato scorso contro il Venezia, portandosi così a -3 dall’Inter, la prossima rivale in Campionato. Domenica prossima, infatti, si giocherà il derby di Milano, che vedrà rossoneri e nerazzurri affrontarsi sul campo di San Siro. Il Milan vuole interrompere la striscia di sconfitte subite, considerato che l’inter vince da 6 derby di fila.

Milan, Ibra è già sul mercato: il colpo dalla Serie A!

Mentre la squadra rossonera prosegue il suo cammino sia in Serie A che in Champions League, la dirigenza di Via Aldo Rossi è già al lavoro per individuare i prossimi obiettivi di mercato. In particolare, la dirigenza rossonera starebbe tentando l’affondo già a gennaio per un giovane calciatore del campionato italiano, Nico Paz del Como.

Secondo quanto riportato da alcuni media spagnoli, il centrocampista spagnolo naturalizzato argentino, acquistato dal Como nella scorsa sessione di mercato dal Real Madrid, è entrato nel mirino della dirigenza del Milan. Il talento classe 2004 è ben visto da Moncada e ha già fatto il nome a Zlatan Ibrahimvoic, che può essere l’uomo giusto per convincere il giovane calciatore a trasferirsi nel capoluogo lombardo.

Il Como ha versato nelle casse del club spagnolo 6 milioni di euro e ha sottoscritto un contratto con il calciatore fino al gennaio del 2028. Al Real Madrid spetta però una clausola di riacquisto, per cui il Milan non avrà sicuramente terreno facile per portarlo a Milano. Inoltre, il club spagnolo detiene un 50% sulla futura rivendita. Nico Paz ha già esordito nel massimo campionato italiano con la maglia del Como ed è destinato a collezionare molti minuti in questa stagione. Attualmente non si è ancora parlato di cifre, ma nelle prossime settimane ci potrà essere un forte interesse.