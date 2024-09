Mercato Milan, il top club piomba sull’obiettivo rossonero: i piani di Furlani si complicano?

I piani del Milan potrebbero complicarsi: la big d’Europa si inserisce nella corsa per l’obiettivo del club rossonero.

Dopo un avvio di stagione alquanto critico, il Milan di Paulo Fonseca adesso sembra aver imboccato la strada giusta, sia sul piano delle prestazioni che in termini di numeri. Lo confermano le tre vittorie consecutive ottenute in campionato contro Venezia, Inter e Lecce. A dare slancio al Diavolo è stato senza dubbio il derby, vittoria che ha portato consapevolezza e fiducia nelle idee tattiche di mister Paulo Fonseca. Dopo l’ultimo exploit avuto in campionato ai danni del Lecce, ora il Milan si prepara a fare ritorno sul palcoscenico della Champions League.

Martedì sera alle ore 21:00, la squadra di mister Paulo Fonseca sarà alle prese con il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Il Milan vuole ingranare la marcia giusta anche in Champions League, dopo il debutto amaro in casa con il Liverpool. Il fattore campo però non è l’unico pensiero della società rossonera. Mentre i ragazzi di Fonseca restano concertati su tutto quello che riguarda il rettangolo verde, la proprietà continua a mostrarsi particolarmente attiva sul fronte mercato. Nell’ultimo periodo, la società lombarda starebbe pensando ad un nome specifico in vista del futuro, sul quale sarebbe piombato anche un top club europeo.

I piani del Milan si complicano? Il top club fa sul serio

Il Milan sta riflettendo in modo serio ai possibili colpi di mandare a segno in futuro per rendere la rosa sempre più competitiva. Tra i diversi nomi, la società rossonera avrebbe sondato anche quello di Samuele Ricci. Il centrocampista del Torino sarebbe finito concretamente nella prossima lista di mercato del club.

Il calciatore classe 2001 si sta mettendo in luce in questo avvio di stagione con prestazioni d’alta scuola. Samuele Ricci ha fatto parlare di sé anche per le sue recenti prove collezionate con la maglia della Nazionale di Luciano Spalletti. Oltre ai colori granata, il centrocampista scuola Empoli si sta dimostrando all’altezza anche della divisa azzurra. Ricci sta avendo una crescita esponenziale, tanto da farsi notare anche da una big del calcio europeo: il Manchester City.

Secondo quanto raccolto dal tanto accreditato quotidiano britannico, il ‘The Guardian’, i Citizens di Pep Guardiola avrebbe iniziato a mettere Samuele Ricci nel mirino dopo l’infortunio di Rodri. Il centrocampista spagnolo sarà fuori dai giochi per l’intera stagione a causa del brutto infortunio al ginocchio. Per questo, il Manchester City potrebbe decidere di presentare un’offerta al Torino già a gennaio. Una mossa che potrebbe, di fatto, rovinare i piani futuri del Milan.

Proprio di recente, il nome di Samuele Ricci è stato accostato fortemente al Milan. Il promettente centrocampista avrebbe acceso una grande curiosità nel club rossonero. Giorgio Furlani starebbe valutando in maniera dettagliata il profilo del calciatore per il prossimo mercato estivo, ma l’inserimento del Manchester City potrebbe compromettere i piani del Diavolo.