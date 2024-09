La spaccatura con il Milan è definitiva: Giorgio Furlani è al lavoro per risolvere la doppia grana.

Nell’ultima finestra di mercato, il Milan ha messo in scena una campagna acquisti ambiziosa ed oculata. Sono stati sei i nuovi acquisti siglati dal club rossonero: Morata, Pavlovic, Emerson Royal, Fofana, Abraham. La società rossonera avrebbe voluto fare anche qualcosina in più rispetto a quanto fatto, ma si è vista limitata da diverse problematiche legate alle cessioni degli esuberi della rosa. Sarebbe stato proprio questo fattore ad incidere in modo evidente sugli ultimi giorni di mercato del Milan.

Il club rossonero, di fatto, a causa dei mancati addi di alcuni giocatori fuori dal progetto ha dovuto mettere un freno alla proprie ambizioni. In questa finestra estiva di calciomercato, il Milan ha provato a liberarsi di due rossoneri in particolare, ovvero, Divock Origi e Fodé Ballo-Touré. I due, reduci dalle rispettive esperienze in prestito con Nottingham e Fulham, continuano ad essere al centro dei pensieri del club, sopratutto a causa dei loro pensanti ingaggi. La proprietà spera di dire addio al più presto a due giocatori che pensano e come sulle casse della società. La dirigenza spera di risolvere quanto prima questa doppia problematica. Il Milan ha ancora un speranza in questo senso.

È rottura totale: Furlani spera nella doppio addio

Così come accaduto un anno fa con Stefano Pioli, anche mister Paulo Fonseca ha deciso di escludere Divock Origi e Fodé Ballo-Touré dal progetto Milan sin da subito. Entrambi hanno vissuto un’estate agitata, rimanendo a casa mentre la squadra era in tournée negli Stati Uniti I due rossoneri sono stati costretti a lavorare da soli sui campi di allenamento di Milanello in attesa di un’offerta che non è mai arrivata.

Proprio quest’ultimo aspetto avrebbe peggiorato le cose con il Milan. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, la rottura tra il club rossonero ed i due esuberi sarebbe definitiva. Su Divock Origi ci sarebbero stati soltanto dei sondaggi e nulla più. Adesso, l’attaccante belga sarebbe in “esilio” in quel di Firenze. L’ex Liverpool, infatti, si starebbe allenando da solo, con la supervisione di preparatore atletico di fiducia.

Il Milan spera ancora nella Turchia, il cui merveor chiude il 13 settembre. Giorgio Furlani auspica che presto possa arrivare una proposta dalla Super Lig per mettere fine alla permanenza di Origi in rossonero. Una destinazione che, a questo punto, il Milan gradirebbe anche per Fodé Ballo-Touré. La proprietà sarebbe andata su tutte le furie con il difensore francese dopo il suo no al trasferimento al Saint-Etienne, incrinando ulteriormente i rapporti.

Ora, la società starebbe attendendo con ansia delle eventuali offerte dalla Turchia per entrambi i giocatori in uscita, con la speranza di liberarsi degli ingaggi dei due prima di gennaio. Divock Origi, in scadenza di contratto nel 2026, percepisce tuttora uno stipendio di 4 milioni annui. Mentre Fodé Ballo-Touré, in scadenza nel 2025, guadagna 1 milione a stagione. Nonostante le intenzioni da parte del Milan, la doppia cessione appare attualmente difficile da realizzare. Furlani spera nel miracolo.