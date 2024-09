Mercato Milan, l’obiettivo gela Furlani: le dichiarazioni non lasciano spazio a dubbi

Parole che sono una doccia fredda quelle dell’obiettivo di mercato del Milan. Il calciatore sembra aver chiuso le porte al trasferimento, almeno per ora.

Il mercato estivo del Milan si è stretto per settimane ad un’unica, grande ossessione: quella della punta centrale. Dopo l’addio di Giroud, la società voleva cambiare, prendendo un attaccante giovane ma già esperto, capace di raggiungere cifre importanti in zona gol. Dall’inverno scorso il nome in lizza era sempre stato Joshua Zirkzee, ma le commissioni eccessive degli agenti e il conseguente inserimento “prepotente” del Manchester United hanno fatto tramontare una trattativa sognata a lungo dai tifosi rossoneri.

E così, in via Aldo Rossi si è dovuti ricominciare da capo. Il rifiuto dell’olandese ha cambiato i piani della dirigenza che, poco prima della finale dell’Europeo, ha chiuso per il capitano della squadra vincente, Alvaro Morata. Ma lo spagnolo non era l’unico pallino in casa Milan. È stata un’estate piena di nomi: da Fullkrug a Lukaku, passando i più lontani per Sesko, Gyokeres e Gimenez.

Tra i profili sondati dai rossoneri spunta anche quello di Jonathan David, ricercato anche da Juventus e Inter. Il calciatore, in scadenza di contratto con il Lille nel 2025, non ha lasciato la Francia, ma nelle ultime ore ha rilasciato dichiarazioni a riguardo.

Milan, David esce allo scoperto sul futuro: rossoneri avvisati

Intervistato da “The Athletic” nel post partita di Canada-Stati Uniti (gara griffata dall’attaccante, autore del match-winner), David ha affermato quanto segue in merito al suo futuro e non solo:

“Il mio contratto sta per scadere. Vedremo allora. Sono aperto a tutto e non mi limito alla Premier League. Tutti i campionati sono entusiasmanti. Attualmente stiamo discutendo con il presidente per un possibile prolungamento. Vedremo come si svilupperà”.

Lo stesso centravanti ha ammesso le avance dell’ultima estate da parte di più club, ma alla fine ha optato per la permanenza al Lille, mantenendo tuttavia una porta sempre aperta al trasferimento:

“Ci sono state diverse offerte, ma non abbiamo concluso nulla. Ho parlato con società e allenatore e abbiamo deciso di restare a Lille. Adesso tutto può succedere. Sono all’ultimo anno di contratto, vedremo cosa succederà l’anno prossimo.”

La concorrenza per il classe 2000 rimane serrata. Sebbene David rimanga a tutti gli effetti un giocatore del Lille, già da queste settimane più di una squadra potrebbe bussare alla porta per offrire un contratto all’attaccante a partire dal 2025, “les Dogues” compresi.