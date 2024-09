Mercato Milan, segnale dalla Francia: cessione vicina

Il calciomercato non si è ancora chiuso definitivamente, dalla Francia arrivano notizie che interessano ai rossoneri.

La stagione è cominciata e dopo la sosta per le nazionali entrerà davvero nel vivo. Il Milan non ha affrontato nel migliore dei modi l’avvio, ma è al lavoro per recuperare in fretta la condizione migliore e per centrare la prima vittoria stagionale. Il 15 settembre arriverà a Milano il Venezia e i rossoneri avranno un solo risultato a disposizione: la vittoria. Nessuna squadra in Serie A è a punteggio pieno, ma Inter e Juventus sono già a cinque lunghezze da un Milan che adesso deve necessariamente recuperare.

I nuovi arrivati devono ancora integrarsi a pieno, ma saranno loro a dare una marcia in più a Fonseca per affrontare le prossime sfide. Dopo il Venezia, a San Siro, arriverà il Liverpool per l’esordio in Champions League, poi ci sarà il derby di Milano. Il tecnico portoghese dovrà lavorare duramente con il gruppo squadra per farsi trovare pronto a questi appuntamenti fondamentali. Nel gruppo continua a lavorare anche Bennacer, ma l’algerino è destinato alla partenza.

Bennacer-Milan, aria di addio: c’è il Marsiglia

La dirigenza rossonera ha messo a segno diversi colpi importanti in questa finestra di mercato e tra questi c’è sicuramente Youssouf Fofana. Il francese toglie spazio agli altri centrocampisti presenti in rosa, specie a chi non sembra rientrare nei piani del nuovo tecnico. Bennacer è sceso in campo da titolare contro il Torino per l’esordio stagionale, ma poi è andato in panchina contro il Parma ed è stato escluso dalla lista dei convocati per la sfida contro la Lazio.

L’ex centrocampista dell’Empoli è stato molto vicino alla cessione nel corso di quest’estate, ma alla fine è rimasto a Milano. Tuttavia, l’algerino rappresenterà una soluzione in più per Fonseca probabilmente fino a gennaio, quando dovrebbe arrivare l’affondo del Marsiglia. Il club francese, infatti, ha ceduto Jordan Veretout al Lione e nella sessione invernale di calciomercato correrà ai ripari per sistemare il centrocampo.

Veretout era sul mercato, ma il Marsiglia è riuscito a cederlo solo nelle ultime ore. I club francesi, infatti, possono ancora effettuare un trasferimento: secondo il regolamento della Federcalcio francese le società di Ligue 1 possono scambiarsi un giocatore anche oltre il termine ultimo della sessione, a patto che si tratti di trasferimento interno al campionato. Per questo motivo, l’Olympique Lione ha acquistato Jordan Veretout, che ha firmato fino al 30 giugno 2026. Al Marsiglia 4 milioni di euro più 2 di bonus e 25% sulla plusvalenza della rivendita, che potrebbe usare a gennaio proprio per arrivare a Bennacer.