Mercato Milan, si punta al super colpo a centrocampo: il piano per gennaio

I rossoneri sono alla ricerca di rinforzi per il progetto di Paulo Fonseca e hanno già lo sguardo proiettato verso il mercato di gennaio.

Dopo il deludente inizio di stagione, il futuro di Paulo Fonseca sembrava ormai destinato verso altri lidi. Il match casalingo con il Liverpool sembrava il preludio dell’eclissi totale che si sarebbe verificata dopo il derby: squadra molle, spenta, reparti scollati e poca incisività in zona offensiva.

Invece l’intuizione tattica del tecnico portoghese e il grande lavoro psicologico svolto nelle 72 ore che hanno separato la Champions dal Derby, hanno permesso al Milan di ribaltare completamente i pronostici, presentandosi contro i campioni d’Italia in maniera sfrontata e aggressiva, annullando le trame degli uomini di Inzaghi e mettendoli continuamente in difficoltà.

Se la notte di San Siro può essere considerata quella della rinascita, il difficile per Fonseca sarà ora confermarsi e rinsaldare ulteriormente il suo posto sulla panchina rossonera: la prestazione di Reijnders e Fofana ha dimostrato come il Milan, per esprimere il gioco del portoghese, abbia disperato bisogno dei suoi centrocampisti. L’infortunio di Bennacer, legato anche alla sua fragilità fisica, stanno spingendo nuovamente il Milan sul mercato in vista della sessione invernale.

Milan, si lavora per un top del campionato

L’infortunio di Bennacer rischia di essere più serio del previsto e l’algerino pare ormai aver acuito la sua predisposizione agli infortuni, motivi che stanno spingendo la squadra mercato rossonera a tornare sul mercato: in vista di gennaio, secondo il Corriere dello Sport, il Milan ha messo gli occhi su Samuele Ricci, centrocampista del Torino e uno dei volti nuovi della nazionale di Spalletti.

Le recenti prestazioni dell’ex Empoli in maglia granata e le due ottime uscite in maglia azzurra, hanno fatto lievitare notevolmente il prezzo del 23enne che in questa prima parte di stagione ha anche mostrato una duttilità che non aveva mai mostrato prima, agendo con qualità sia davanti alla difesa sia da mezzala, formando un ottimo centrocampo con Linetty e Ilic.

Il piano della dirigenza rossonera pare orientato verso una gestione della trattativa simile a quella che ha portato in maglia rossonera Tammy Abraham: i rossoneri vorrebbero inserire infatti una contropartita tecnica nella trattativa con il Torino per abbassare la cifra cash. Il profilo di Ricci si abbinerebbe molto bene al centrocampo rossonero, riuscendo ad agire sia da play in coppia con Fofana, sia da mezzala in caso di ritorno al centrocampo a 3.