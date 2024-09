Mercato Milan, sirene inglesi per un big rossonero: pronta l’offerta

Le sirene inglesi piombate sul Milan per un suo calciatore, non fanno ben sperare i tifosi che ora tremano e sperano in bene per il club

Il calciomercato si è concluso, ma il Milan continua a lavorare dietro le quinte, sia per rinforzare la rosa con eventuali acquisti futuri che per blindare i propri gioielli. In particolare, la dirigenza rossonera è concentrata sui rinnovi contrattuali di alcuni dei suoi giocatori più importanti, fondamentali per il progetto tecnico di Paulo Fonseca.

Nelle ultime ore però, un’importante notizia ha scosso l’ambiente milanista: uno dei big della squadra è finito nel mirino di diversi club della Premier League. Le squadre inglesi, note per la loro potenza economica, sarebbero pronte a presentare un’offerta sostanziosa per strapparlo al Milan, consapevoli del valore e del potenziale del giocatore.

La dirigenza rossonera, rappresentata da Furlani, Moncada e Ibra sul merrcato, sembra restia a cedere il proprio campione. Privarsi di un giocatore di tale calibro, infatti, rappresenterebbe un passo indietro per il progetto in corso, che punta a riportare il Milan ai vertici del calcio europeo.

La volontà del calciatore potrebbe giocare un ruolo determinante: se l’attrazione della Premier League e le cifre proposte dovessero convincerlo, il Milan potrebbe trovarsi costretto a valutare l’offerta.

L’allarme è scattato tra i tifosi, che vedono in questo calciatore uno dei pilastri per il futuro. L’eventuale cessione rischierebbe di compromettere l’equilibrio della squadra, proprio in un momento delicato della stagione.

Occhio a Pulisic, su di lui piomba forte il Liverpool: la notizia

Il Milan non ha un attimo di pace, neanche con il calciomercato chiuso: come riporta Goal.com, Christian Pulisic è finito nel mirino del Liverpool per la prossima stagione. L’americano andrebbe a sostituire Mohamed Salah, sempre più propenso all’addio ai Reds.

Pulisic è diventato un’arma in più del Milan di Paulo Fonseca, con i rossoneri che cercheranno a tutti i costi di resistere alle pretese inglesi: il club di Slot infatti, sarebbe disposto ad offrire oltre i 40 milioni di euro per aggiudicarsi il classe ’98.

Dopo aver messo a segno il colpo Chiesa dunque, il Liverpool è pronto a compiere un’altra spesa dalla Serie A. Da vedere il prezzo che fisserà il Milan per il suo talento, che ha un contratto fino al 2026.

I tifosi rossoneri tremano dopo la notizia arrivata quest’oggi e sperano in meglio: Pulisic sin dal suo arrivo ha conquistato i loro cuori a suon di gol e prestazioni maestose. Lasciarsi sfuggire un talento del genere sarebbe un grande rammarico.