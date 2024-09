Mercato Milan, svelato un retroscena sul mancato acquisto: l’annuncio

Arrivano novità importantissime: retroscena da non credere sul mancato acquisto del Diavolo.

I rossoneri hanno avuto svariati obiettivi nel corso di questa campagna estiva di calciomercato: alcuni di questi sono stati accaparrati da Furlani e Moncada, mentre altri gli sono sfuggiti per svariate motivazioni. I giocatori richiesti da Fonseca però sono arrivati, un centrale e un mediano erano le prerogative del tecnico. Poi, ovviamente, una punta per sostituire Olivier Giroud: dopo Morata il Diavolo ha anche colto l’occasione Tammy Abraham.

I rossoneri hanno cercato a lunga un altro calciatore di qualità, che in passato è stato ad un passo al trasferimento prima all’Inter e poi al Napoli: Lazar Samardzic. Il calciatore alla fine è andato all’Atalanta ma sono sorti parecchi retroscena da raccontare per la trattativa tra lui e il club in Via Aldo Rossi.

Samardzic-Milan, era tutto vero

Il calciatore serbo con cittadinanza tedesca ha avuto dei frequenti contatti con le big di Serie A, alla fine si è accasato all’Atalanta per la forte richiesta di Gian Piero Gasperini. Il classe 2002 con l’Atalanta ha finalmente potuto fare il salto di qualità tanto atteso, ma sarebbe però potuta andare diversamente. Con due colori diversi al posto del nero-azzurro.

Intervistato da TMW, Gianluca Nani, uomo mercato di Udinese e Watford, ha svelato un clamoroso retroscena sul calciomercato Milan legato a Lazar Samardzic. Queste le sue dichiarazioni rilasciate che svelano la trattativa di mercato:

Il Milan si era informato si, ma non abbiamo mai intavolato una vera trattativa. L’Atalanta invece ha fatto l’offerta giusta, è stato il club che ha voluto di più il calciatore.

Il calciatore ha girato e girato, partendo dalla Lombardia come possibile regione per cui lasciare l’Udinese. Al tempo sarebbe stato per l’Inter, dopo però le discussioni tra il padre (suo procuratore) e Marotta la trattativa si arenó. Poi ha provato al sud, al Napoli, trattativa saltata per richieste di commissioni troppo elevate del procuratore del fantasista ora all’Atalanta. Infine l’Atalanta, sempre Lombardia, passando prima per il Milan e Milano. Samardzic è stato voluto fortemente dal club bergamasco, in primis dal tecnico Gasperini, che lo ha già integrato in squadra in vista anche dei numerosi impegni.

Era impensabile ad ogni modo che un calciatore del suo talento non si accasasse entro breve ad una big italiana: nonostante le sirene della Premier League ha scelto di rimanere in Serie A perché gradisce particolarmente il modo in cui si gioca nel campionato italiano.