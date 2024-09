Mercato Milan, tris di nomi per la panchina: occhio alla sorpresa

Si fanno avanti nuovi nomi per il post Fonseca, spunta una nuova candidatura per la panchina rossonera: il nome sorprende tutti.

In casa Milan tiene banco la vicenda Fonseca. Il futuro del tecnico portoghese è appeso a un filo, il deludente inizio di stagione potrebbe costare caro all’ex allenatore di Lille e Roma che, in caso di risultato deludente nel derby di domenica sera, potrebbe essere sollevato dall’incarico. Il portoghese non è ancora riuscito a conferire la propria impronta alla squadra, viva grazie ai pochi spunti individuali dei campioni del reparto offensivo. Le amichevoli precampionato hanno solo illuso l’ambiente milanista che, nelle prossime ore, potrebbe già dare il benvenuto a un nuovo tecnico.

Sono diversi i nomi accostati alla panchina del Diavolo, la dirigenza è al lavoro per trovare la miglior soluzione. L’intenzione della società sembrerebbe quella di procedere almeno fino a domenica, gara cruciale per il club di Via Aldo Rossi e per l’attuale allenatore. Negli ultimi minuti sono spuntati diversi nomi per il post Fonseca, con una candidatura da non sottovalutare. Il suo arrivo stupirebbe tutti, ma le caratteristiche della guida tecnica potrebbero fare proprio al caso del Milan. Ore di attesa e forte preoccupazione per i tifosi meneghini.

Milan, le tre candidature per il dopo Fonseca: spunta Tudor

Nelle prossime ore il Milan potrebbe esonerare Paulo Fonseca. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza milanese starebbe pensando a tre nomi per la sostituzione del portoghese. Il primo è quello di Maurizio Sarri, libero in seguito all’esonero in terra laziale. L’allenatore toscano sarebbe tuttavia una scelta molto coraggiosa, considerato il grande arco di tempo che richiede per dare la propria impronta. Secondo la Rosea, gli altri due profili presi in considerazione sarebbero Massimiliano Allegri e Igor Tudor, tra tutti il più sorprendente.

Le caratteristiche dell’allenatore croato aiuterebbero il Milan a dare una risposta significativa in tempi immediati, ma la decisione spetterà alla dirigenza. Quello di Allegri sarebbe un clamoroso ritorno a Milano, che i tifosi non disdegnerebbero. L’ex Juve offrirebbe il proprio contributo per migliorare la fase difensiva dei meneghini, finora eccessivamente fragili.

Fonseca continua a deludere e ad allontanarsi dall’esperienza milanese, epilogo impensabile durante le sfide amichevoli andate in scena poche settimane fa. Il Milan è chiamato a rispondere e a rispettare la propria storia e il primo passo potrebbe essere mosso dalla dirigenza nei minuti a seguire.