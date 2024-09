Milan, Adli parla della cessione alla Fiorentina: spunta un retroscena sulla trattativa

Nel corso della conferenza di presentazione alla Fiorentina, Yacine Adli ha parlato senza filtri sulla cessione dal Milan, con un retroscena svelato.

Non solo Tammy Abraham, non solo casa Milan. Ad oltre 300 chilometri di distanza, in quel di Firenze, si svolgeva la conferenza stampa di presentazione di Yacine Adli, da poco passato dal Diavolo al Giglio della Fiorentina.

Nel corso della conferenza stampa il centrocampista ha svelato il seguente retroscena sui mesi scorsi:

“ I dirigenti a inizio mercato mi hanno detto che avevano bisogno di vendermi e nella mia testa ero pronto ad andarmene. Ho avuto l’opportunità di venire qua a Firenze, in un progetto super ambizioso e l’idea mi è piaciuta subito. Per me è stato semplice, vedendo tutto ciò che è messo nel progetto. Non ho avuto dubbi.”

Fiorentina, Adli si presenta alla stampa: parole al miele verso il Milan

Il classe 2000 ha iniziato una nuova avventura nella piazza in cui allenò l’allenatore avuto negli ultimi anni, Stefano Pioli. Adli ha subito contattato il tecnico per comprendere vari aspetti del suo destino in maglia viola:

” Ho un po’ parlato con Pioli e anche col suo staff. Loro hanno sempre detto benissimo di questo club, della città e dell’ambiente. Ero subito convinto e pronto a venire a Firenze, non c’era bisogno di essere convinto. Per me e per nessuno. Sono super felice di essere qua e festeggiare un gol è sempre forte, ma mi importa di festeggiare le vittorie”.

Yacine si augura di seguire le orme di Saelemaekers e De Ketelaere che, salutato il Milan, sono esplosi rispettivamente a Bologna e Atalanta. Il tutto senza dimenticare il bel trascorso in rossonero:

“Non so se sia un qualcosa che funziona sempre, ma voglio lavorare bene. Voglio tutto il bene per il Milan ma ora sono a Firenze, lavoro solo per me e non per pensare poi che avrei meritato di più. Voglio dare il 100% per la Fiorentina e me stesso.”

Malgrado il trasferimento, rimarrà sempre un filo tra Adli e la Milano rossonera, che lo ha atteso a lungo, ma il legame venutosi a creare col tempo non verrà dimenticato.