Milan, aggiornamento sul Mondiale per Club: svelati tutti i dettagli

Arrivano aggiornamenti importanti per quanto riguarda la nuova competizione FIFA: il Mondiale per Club. Di seguito riportate le novità

In queste ultime settimane continuano ad arrivare importanti novità per quanto riguarda il nuovo torneo firmato FIFA: il Mondiale per club. In totale ci sono 32 partecipanti. Rimangono da confermare ancora solo due squadre: una proveniente dall’America del Sud e una dalla nazione ospitante.

Per quanto riguarda l’Italia, solo Inter e Juve parteciperanno al Mondiale. La nuova competizione andrà in scena domenica 15 giugno 2025 e si concluderà domenica 13 luglio 2025.

La Fifa ha, inoltre, confermato anche l’elenco dei 12 stadi statunitensi nel quale si svolgerà la prima edizione del nuovo format.

Mondiale per Club, svelata la data del sorteggio

Nell’ultima ora però è arrivata una notizia importate per quanto riguarda il Mondiale per Club. È stata, infatti, svelata la data del sorteggio relativo al Mondiale per Club e, inoltre, si vuole portare anche nel calcio l’Halfitme Show, come già avviene in occasione del Super Bowl. Di seguito è riportato quello che bisogna sapere.

È stato reso noto che il sorteggio dei gironi del nuovo Mondiale per Club avverrà a dicembre, una volta che verrà definito il quadro con tutte le 32 squadre partecipanti. Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha affermato come la missione della FIFA è di sviluppare il calcio in ogni angolo del mondo e avere un impatto positivo sulla società.

“Attraverso questa partnership, FIFA e Global Citizen uniranno i mondi dello sport e dell’intrattenimento per contribuire attivamente a un mondo migliore. Ci impegniamo in una serie di attività congiunte che aiuteranno a promuovere l’accesso al calcio e a coinvolgere i tifosi di questo sport nel creare un cambiamento positivo nelle loro comunità locali”

Infine, durante la sera della finale del Mondiale del 2026 in programma a MetLife Stadium di New York si vuole introdurre l’Halftime Show. Ovvero Global Citizen produrrà il primo spettacolo durante l’intervallo della finale della Coppa del Mondo FIFA.