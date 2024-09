Milan aggrappato a Reijnders: il suggerimento di Koeman a Fonseca

In questo momento Reijnders è il giocatore più in forma del Milan: Fonseca prende spunto da Koeman per supportarlo

Leao sì, Theo Hernandez pure, ma Reijnders soprattutto. Il Milan riparte dal Venezia con un solo ed unico obiettivo: la vittoria, a qualsiasi costo.

Paulo Fonseca non ha alternative e per questo punterà fin dal primo minuto sui giocatori migliori, mettendo quindi da parte quanto accaduto la scorsa settimana a Roma.

Leao e Theo Hernandez torneranno in campo quindi dal primo minuto ma il giocatore più in forma è Reijnders, autore di una prestazione sublime in Olanda-Bosnia con un gol e un assist.

Fonseca si aggrappa a lui e, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, potrebbe prendere spunto proprio dall’Olanda per metterlo in condizioni migliori; cioè, più vicino alla porta.

Reijnders più avanzato, ecco l’ultima idea di Fonseca

In Nazionale, infatti, Tijjani ha giocato qualche metro più avanti rispetto al solito, quasi da trequartista, dove ha potuto creare una meravigliosa connessione con Joshua Zirkzee, il rossonero mancato.

Koeman, commissario tecnico ornaje, potrebbe quindi essere un’ispirazione per Fonseca, creando così una nuova struttura di gioco per dargli la possibilità di agire in una posizione più avanzata.

L’idea del tecnico potrebbe essere quella di eliminare il trequartista e aggiungere un altro centrocampista, e quindi magari cambia la posizione di Loftus-Cheek, e creare così una sorta di 4-3-3, con Fofana vertice basso.

Reijnders in questo contesto agirebbe da mezzala a sinistra, con quindi la possibilità di fare quello che sa fare meglio: il classico box-to-box, correre all’indietro e condurre in avanti, associarsi a Leao e Theo e creare un triangolo ad alte frequenze, fisiche e tecniche.