Milan, brutte notizie per Fonseca: il big costretto al cambio

Tegola enorme per i rossoneri che perdono il proprio top player, diversi problemi fisici lo costringono al cambio.

Esordio in Champions decisamente complicato per il Milan, sotto per tre reti a uno tra le mura amiche contro il Liverpool. L’inizio di partita aveva fatto ben sperare i tifosi rossoneri, subito impazziti di gioia per il gol del vantaggio firmato da Pulisic al 3′. La rimonta dei Reds non si è fatta attendere, con due gol molto simili che non hanno lasciato scampo a Maignan. Proprio l’estremo difensore francese è responsabile del gol del pareggio degli inglesi, la sua uscita a vuoto ha consentito a Konaté di battere facilmente a rete. Le pessime notizie per l’ex Lille non finiscono qui: il portiere ha dovuto abbandonare anzitempo il terreno di gioco, guaio enorme per Fonseca.

Milan, Maignan costretto al cambio: tre infortuni e lacrime

Mike Maignan è uscito al 51′ a causa di tre diversi problemi fisici. Una notizia da non credere per i rossoneri che si vedono costretti a rinunciare al ’95 a causa di tre problemi fisici. Nei primi istanti di gara un risentimento muscolare al quadricipite della gamba destra ha fatto tremare i meneghini. Primo tempo difficilissimo per il numero 16 che ha accusato anche un problema al collo del piede sinistro per aver messo male il piede d’appoggio su un lancio.

Il portiere ha provato a stringere i denti, ma addirittura un terzo problema al ginocchio – un taglio causato da un contrasto con Tomori – sono risultati decisivi. Al suo posto è entrato Torriani, classe 2005 all’esordio assoluto in Champions. Il giovane portiere, già incoronato come vice Maignan in estate, ha una ghiotta occasione per rendersi visibile agli occhi del grande calcio. A lui il compito di non far rimpiangere l’assenza del fuoriclasse compagno di reparto, a forte rischio per il derby di domenica.