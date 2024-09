Milan, Calabria ci sarà contro il Lecce? Cosa filtra sul suo rientro

Nella Milano rossonera si prepara la prossima sfida di campionato, intanto arrivano novità sulle condizioni di salute del terzino.

In casa Milan è tornato il sorriso dopo la vittoria nel derby contro l’Inter della quinta giornata di Serie A. Il Diavolo ha conquistato la stracittadina milanese con il punteggio di 1-2, salendo a quota 8 punti proprio come i nerazzurri. Ora la squadra di Fonseca ha bisogno di riconfermarsi e per farlo dovrà battere domani sera il Lecce a San Siro. Il fischio d’inizio è in programma per le 20:45, con il Milan che che dovrà scendere in campo concentrato senza pensare alla partita successiva in Champions League.

Martedì sera infatti, ci sarà la seconda giornata di Champions League, che vedrà i rossoneri impegnati nella sfida contro il Bayer Leverkusen. Un match davvero complicato, che potrà essere preparato con la giusta mentalità solo se gli uomini di Fonseca riusciranno a vincere domani sera. Il club inoltre, in caso di successo, potrebbe decidere di confermare il tecnico portoghese, che nei giorni scorsi è stato a un passo dall’esonero. Restando in tema partita con i salentini, sono arrivate nelle ultime ore notizie riguardanti le condizioni fisiche di Davide Calabria.

Milan-Lecce, Calabria verso il forfait: tornerà in Champions

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il capitano del Milan Davide Calabria va verso l’assenza nella sfida di domani sera con il Lecce. Secondo la Rosea sarà più probabile rivedere in campo il terzino destro martedì in Champions League. Il classe 1996 aveva già saltato la partita contro il Venezia a causa di una contusione alla gamba destra rimediata in allenamento. Calabria era poi tornato in campo nell’esordio di Champions League contro il Liverpool, per poi finire di nuovo k.o. a causa di un affaticamento all’adduttore.

Anche domani sera dunque, come in occasione del derby, spazio sulla fascia destra per Emerson Royal. Il capitano rossonero cercherà di essere in condizione per la trasferta di Leverkusen, dalla quale è importante tornare a casa con almeno un punto.

Fonseca dovrà essere bravo a gestire le energie dei propri giocatori, che vanno incontro a tre partite nel giro di 9 giorni. Vicino al rientro un altro giocatore rossonero, il secondo portiere Marco Sportiello, che dovrebbe rientrare tra i convocati dopo la sosta per le nazionali di ottobre. Ricordiamo che l’ex portiere dell’Atalanta si è infortunato alla mano ad agosto, alla viglia dell’amichevole americana tra Milan e Manchester City.