Milan, Cardinale al settimo cielo: i dati parlano chiaro

Buone notizie per il Milan. Gerry Cardinale può esultare: il dato sul club rossonero sono inconfutabili.

Sono giorni di riflessione in casa Milan. Nella sosta legata agli impegni delle nazionali, mister Paulo Fonseca sta riflettendo con attenzione alle possibili soluzioni da eseguire per dare una forte sterzata alla stagione rossonera. La squadra lombarda sta per ora deludendo le aspettative di tifosi e addetti ai lavori, palesando dei seri problemi sia sul piano tattico che tecnico.

A confermare l’andamento critico del club rossonero sono i numeri. Sono stati appena due i punti collezionati dai ragazzi guidati da Fonseca nelle prime tre gare della stagione, in cui Maignan è stato corretto a subire la bellezza di sei reti. I dati non mentono, il Milan vive un momento alquanto delicato. Nonostante il periodo negativo, il club rossonero continua ad avere una indubbia crescita esponenziale.

Il valore della rosa aumenta: il dato fa felice Cardinale



Sono emersi dei numeri a dir poco confortanti per il Milan, che attestano in maniera lampante la crescita del club. La società rossonera, nonostante il momento decisamente no in termini di risultati, ha fatto registrare un discreto aumento del valore della propria rosa. Questo è quanto affermato dai dati raccolti da Calcio e Finanza.

Il peso a bilancio dei calciatori acquistati dal Milan nel corso dell’ultima sessione di mercato ha avuto un incremento di circa 20 milioni di euro rispetto alla stagione 2023/2024, con un aumento del 12,9%. Il valore della rosa, infatti, è passato da circa 155,2 milioni a 175,1 milioni di euro. Insomma, la rosa attualmente guidata da Paulo Fonseca pesa circa 20 milioni in più rispetto a quella dell’annata precedente di Stefano Pioli.

Ad inficiare sulla crescita della rosa sono stati particolarmente gli investimenti portati a compimento dal club a margine dell’ultima finestra di mercato. La campagna acquisti del Milan è stata caratterizzata dagli arrivi di Pavlovic, Emerson Royal, Fofana, Morata e Abraham.

Inoltre, questa estate il Milan ha detto addio alla bellezza di 12 calciatori tra cessioni a titolo definitivo, contratti scaduti e trasferimenti in prestito. Tra quelli che hanno messo fine alla loro avventura all’ombra della Madonnina, i più pesanti in termini di impatto a bilancio sono stati Mattia Caldara, Olivier Giroud e Simon Kjaer. Il difensore italiano, tra ammortamento e stipendio, pesava ben oltre 9 milioni di euro.

Nonostante la notevole crescita in termini di valore della rosa e un bilancio che chiuderà in utile nel 2023/2024, il Milan resta comunque alle spalle di Inter e Juventus in questa speciale classifica. Con i rivali storici c’è una differenza di circa 25 milioni di euro, mentre con la Vecchia Signora si arriva intorno ai 50 milioni.