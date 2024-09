Milan, che elogio di Capello: l’ex tecnico si complimenta con Fonseca

Un derby da incorniciare quello del Milan. Grande prestazione del Milan e ottima risposta di Fonseca, elogiato anche da Fabio Capello.

Il Milan dà uno schiaffo alle critiche e con una grandissima prova supera i “cugini” dell’Inter. Non poteva chiedere di meglio Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese, già sulla graticola dopo la sconfitta contro il Liverpool, si è preso la sua rivincita. Con grande umiltà e professionalità, l’ex Roma ha risposto alle critiche e si è portato a casa tre punti d’oro.

Meriti riconosciuti anche da Fabio Capello che, in un’intervista a “La Gazzetta dello Sport”, si è complimentato con il tecnico rossonero:

“Si merita grandi complimenti. Abraham e Morata mi sono piaciuti molto. Non sono centravanti d’area, ma sanno cosa vuol dire muoversi per la squadra, aiutare, aprire spazi, pressare, fare quella corsa in più. La vittoria del Milan è cominciata dal loro spirito di sacrificio. Per come la vedo io, confermerei Abraham e Morata in coppia tutta la vita anche in futuro.”