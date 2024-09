Milan, che Reijnders in Nazionale: Koeman suggerisce una mossa a Fonseca

Tijjani Reijnders brilla con la nazionale olandese. Il ct Ronald Koeman dà un’idea preziosa a Paulo Fonseca per esaltare le qualità del centrocampista.

Mentre a Milanello prosegue la preparazione in vista della ripresa del campionato, Paulo Fonseca osserva le performance dei propri calciatori impegnati in giro per il mondo con le rispettive Nazionali. L’augurio primario del tecnico portoghese è che non ci siano complicazioni nelle condizioni fisiche dei giocatori, che al rientro dovranno subito rientrare con testa e gambe cariche per risalire la china e lanciare un messaggio all’intera Serie A e non solo.

Allo stesso tempo, però, va considerato l’altro risvolto della medaglia. Dopo aver trascorso qualche giorno di ritiro con le rappresentative, gli interpreti rossoneri potrebbero tornare con una nuova carica, magari dopo prestazioni eccellenti servite nelle ultime partite indossano la casacca del proprio Paese. Da qui l’entusiasmo e l’adrenalina accumulati potrebbero giovare anche alle sorti del Milan stesso, che vuole tornare protagonista dopo un inizio con troppi inciampi.

Sono ancora tanti gli impegni da giocare nelle prossime ore per coloro che hanno lasciato Milanello, ma alcuni di essi hanno già mostrato un ottimo stato di forma.Uno di questi è sicuramente Tijjani Reijnders, vittorioso con la sua Olanda con un 5-2 contro la Bosnia Erzegovina.

Milan, Reijnders brilla con l’Olanda: gol e assist per il centrocampista

Il centrocampista rossonero è stato tra i migliori degli Orange ieri sera. Per lui un assist per il sogno sfumato Joshua Zirkzee e una rete siglata nel recupero della prima frazione. L’ex AZ Alkmaar si è mostrato molto attivo anche in zona gol per una posizione inedita ricoperta. Il mediano non è stato schierato da mezzala, come di solito capita al Milan, ma da centrocampista centrale in una linea a tre completata da Schouten e Gravenberch.

Una posizione che gli permette di agire secondo i dettami tattici di colui che in Inghilterra chiamerebbero “centrocampista box to box”, ruolo in cui il calciatore è chiamato non solo a difendere, ma anche ad essere presente nell’area avversaria e pronto a colpire a rete. Ed è proprio ciò che ha fatto ieri Reijnders, il quale ha anche colpito una traversa dopo un triangolo con Zirkzee.

La coppia ha mostrato una grande affinità, aumentando ulteriormente i rimpianti per quello che, durante la primavera scorsa, doveva essere la stella del nuovo attacco di Fonseca. Inutile piangersi addosso. Il Milan si può godere un “nuovo” Reijnders. E chissà che l’allenatore ex Roma possa prendere spunto dalla mossa di Koeman, magari anche in posizione da trequartista affiancato da Pulisic e Leao.