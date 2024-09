Milan, clamoroso retroscena di mercato: c’entra un ex Juventus!

Un ex dirigente del Milan lancia la bomba e svela un clamoroso retroscena di mercato: un ex Juventus era stato ad un passo dal club rossonero.

Giornata di vigilia per il Milan. Dopo il disastroso inizio di campionato e la sconfitta rimediata in Champions League contro il Liverpool, per la squadra di Paulo Fonseca è già crisi. Il derby di domani contro l’Inter potrebbe essere un’ultima spiaggia per il tecnico portoghese, che in caso di sconfitta potrebbe già salutare Milano.

Nonostante i pensieri dei tifosi rossoneri siano rivolti solamente all’attesissimo match di domani, un clamoroso retroscena di mercato gela i sostenitori del Diavolo. Come svelato da Mauro Bianchessi, ex dirigente rossonero, Paul Pogba fu ad un passo dal trasferimento al Milan prima di approdare alla Juventus.

Milan, l’ex dirigente rossonero sul trasferimento di Pogba alla Juventus: “Prima di loro c’eravamo noi”

Paul Pogba è stato vicino al Milan prima del trasferimento alla Juventus che lanciò la carriera del centrocampista francese. Questo il retroscena clamoroso lanciato da Mauro Bianchessi, ex dirigente rossonero e oggi direttore generale del Settore Giovanile del Monza, intervistato dall’agenzia LaPresse:

Un giorno Galliani mi ha chiamato in ufficio e mi ha detto ‘trova un campione che costi poco per la prima squadra’. Ho girato l’Europa per tre settimane e sono tornato da lui dicendogli ‘c’è questo ragazzo al Manchester che non gioca, gioca in seconda squadra e fuori ruolo e per me è un grande campione’. Ho ancora la relazione, finiva con ‘è un giocatore di livello mondiale. Il procuratore era Mino Raiola, il giocatore era Paul Pogba. Purtroppo in quel momento non si è fatto nulla, c’era un po’ di contestazione perché si davano troppi soldi ai procuratori. Otto mesi dopo lo ha preso la Juventus per cinque milioni, alle condizioni che Raiola ci aveva detto per portarlo da noi. Ma prima di loro c’eravamo noi.

Arrivato alla Juventus a parametro zero dal Manchester United, Pogba iniziò fin da subito a mostrare un enorme potenziale. Con il club bianconero giocò per quattro stagioni, con un totale di 178 presenze e 34 gol segnati, contribuendo ai successi della Vecchia Signora in quegli anni. Il ritorno al Manchester United nel 2016 per una cifra superiore ai 100 milioni di euro segnerà l’inizio dei problemi del francese, finito con una squalifica di quattro anni a causa della positività riscontrata durante un controllo antidoping.