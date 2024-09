Colombo lancia un messaggio al Milan: annuncio chiaro, poi il retroscena sul derby

Lorenzo Colombo, attaccante di proprietà del Milan in prestito all’Empoli, ha le idee molto chiare. La punta ha lanciato un messaggio chiaro ai rossoneri.

Il Milan di Paulo Fonseca può dirsi finalmente decollato. I rossoneri si sono scrollati di dosso il peso della critica e dei risultati che, nelle prime giornate, faticavano ad arrivare. I pareggi contro Lazio e Torino e i k.o. contro Parma e Liverpool sono ormai alle spalle. Il derby è stata la scossa necessaria per far partire Theo Hernandez e compagni, che ora guidano al primo posto in attesa delle altre.

Gran parte del merito va data ovviamente a Fonseca. Il portoghese era dato per spacciato, ma con un grande azzardo ha messo a tacere le critiche e si è guadagnato la permanenza sulla panchina. Fulcro della conferma è la mossa di aggredire l’Inter con quattro attaccanti per soffocare la manovra dettata da Calhanoglu e soci. Se il Diavolo va è anche grazie agli attaccanti, sia laterali sia centrali come Alvaro Morata e Tammy Abraham.

Il Milan con loro è al sicuro, ma allo stesso tempo tiene d’occhio i suoi gioiellini in prestito. Tra questi Lorenzo Colombo, scuola Milan, che ha iniziato molto bene l’annata all’Empoli, lanciando un messaggio al club.

Milan, Colombo in stato di grazia: l’attaccante dell’Empoli vuole tornare

In un’intervista concessa a “Il Corriere dello Sport”, l’attaccante ha svelato le proprie intenzioni future:

“Allora diciamo che ho tanti obiettivi. Il Milan è sempre nella mia testa. Le aspettative alle volte ti fregano. La verità è che devo ancora crescere, sbagliare e soprattutto giocare. Il livello del Milan è altissimo e ci posso arrivare solo tramite il percorso che sto facendo. Preferisco ritornarci quando sarò più pronto e sfruttare al meglio la prossima occasione.”

L’ambizione della punta è sempre quella di tornare un giorno al Milan per imporsi a grandi livelli con la squadra del suo cuore. Al momento, però, tutto il focus è incentrato sull’Empoli, dove Colombo compone un tandem scuola 2002 con l’amico-rivale Sebastiano Esposito, tifoso nerazzurro cresciuto nelle giovanili dei “cugini”.

Durante l’intervista l’attaccante di proprietà del Diavolo ha ammesso di aver preso di mira il compagno per la vittoria nella stracittadina di domenica scorsa:

“L’ho preso un po’ in giro per il derby di domenica scorsa. Ma devo stare zitto perché quando eravamo piccoli lui vinceva quasi sempre.”

Insomma, tra sfottò e dichiarazioni d’amore, Colombo spera di tornare quanto prima sulla sponda rossonera del Naviglio, magari per scontrarsi in un derby con Esposito.